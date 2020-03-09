“شاهد” الفيديو الذي رقصت عليه “قناة العربية” وأثار جدلاً واسعاً.. هل أهان بوتين أردوغان في لقائه الأخير؟!

ضجّت صفحات التواصل الاجتماعي بزوبعةٍ من التعليقات الغاضبة منها والمستهزئة، حول ما جرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في الخامس من آذار الجاري.

وكانت قناة العربية قد نشرت مقطع فيديو يوحي بأن بوتين قام بتوجيه اهانة مقصودة لأردوغان بجعل الاخير ينتظره لحوالي دقيقتين قبل أن يستقبله، إضافة لوضعه تمثالاً للملكة الروسية كاترين الثانية، أحد الأباطرة الروس والتي خاضت معاركاً مع الدولة العثمانية حتى توقيع اتفاقية كينجارية نهاية القرن 18.

رغم الاهانات التي تعرض لها العصملي من رفض متكررلطلبه لإجراء.لقاء 😜ولولا توسط الإيراني. في الامر لما حدث اللقاء😩،برغم كل ذلك.اصرالروسي على اهانه (خليفه القطري والاخوان )اردوغان ،،،حيت جعله ينتظر هو ومن معه طويلا قبل مقابلته في اهانه واضحه للعصملي 😂 pic.twitter.com/alAuHYOdfZ — mohhali (@mohhali4) March 9, 2020

وتغنى الذباب الالكتروني السعودي، بالفيديو وتداوله على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مشهد يعكس حجم المؤامرة التي تقودها السعودية ضد تركيا التي تساند الثورات العربية، والتي وقفت مع قطر ضد الحصار الذي فرضته السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر.

انتظر واقفاً ثم جالساً وحفظ وفده تفاصيل المكان وهم ينتظرون بوتين متى يأذن لهم بالدخول



استقبال يليق بالذليل الأحمق #اردوغان#بوتين_يهين_اردوغان



pic.twitter.com/PZ7UsUfumD — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) March 8, 2020

وهاهاها شو حلوة هالصورة😆😆القيصر أفضل من يرسل رسائل هز العصا أفرغ المكان من الكراسي وأوقف الوفد التركي تحت تمثال الإمبراطورة كاترين اللي هزمت العثمانيين ودحرتهم وأجلس قردوغان مع شخص تاني فقط 😆😆 بتسوى حياتك يا قردوغان🤣🤣 #بوتين_يهين_أردوغان #القيصر_بوتين إجلد إجلد 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/12OeNqGiwW — mariyanne (@mariyan_am_) March 7, 2020

الرئيس بوتين

يهين ويأدب اردوغان

ويعطي حجمه الحقيقي pic.twitter.com/DgXQVt2uR0 — Farred (@Farred71562643) March 9, 2020

وطن وخلال بحثها بالأمر تبين لها بأن ما حصل مع الرئيس التركي بالكرملين قبل عدة أيام حصل مثله تماما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءه به في اسطنبول في العام 2016، حيث بقي بوتين بانتظاره لدقيقتين حتى قدم أردوغان له، ووفق مطلعون فإن ذلك مجرد إجراء ضمن البروتوكول الدبلوماسي، ولا يأتي في سياق أي إهانات قد تكون كما فسّرتها العربية وبعض المغردين عبر وسائل التواصل.

ههههه انابتتريق مافيه ذُل و لا مهانه آخت خيال … ده بوتين بيردها لأردوغان اللى عملها فيه فى تركيا من اربع سنين و كان اردوغان موقعله طياره روسى اخترقت الأجواء التركيه و ده الفيديو https://t.co/y7sgcIXBeZ — RashaWijdan Masr (@WijdanMasr) March 9, 2020

وحول تمثال الملكة كاترين الثانية التي تناقلها نشطاء معتبرين أنها إهانة مقصودة من بوتين للرئيس التركي، فقد تبين لوطن بأنها لم توضع خصيصا للرئيس التركي، إنما هي موضوعة في القصر الرئاسي الروسي منذ وقت طويل، وظهرت في عدة لقاءات قام بها بوتين مع رؤساء لدول مختلفة، منها لقاءه بمحمد بن زايد في حزيران ٢٠١٨

يُذكر بأن اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الروسي والتركي جاء في سياق دراسة الأزمة القائمة في شمال سوريا، بعد سلسلة من الأحداث أدت لتصاعد الأمور هناك