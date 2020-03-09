“شاهد” محمد الموسى داخل قبره في مشهد مؤثر ونانسي عجرم على الناحية الأخرى ترقص غير مبالية

تفاعل ناشطون بشكل كبير مع فيديو مصور لتشييع جنازة قتيل فيلا نانسي عجرم، الشاب السوري محمد الموسى ودفنه في قبره بالمعضمية في دمشق بسوريا.

وفي مشهد مؤثر وضع جثمان الموسى في قبره بالمعضمية (مساكن الشرطة)، في مدينة دمشق ببلده سوريا، بعد مرور 50 يوما على حادث مقتله.

وجاء ذلك بعد تسلم أسرة القتيل، لجثمانه من الطب الشرعي بمستشفى المجتهد في دمشق، صباح اليوم الإثنين.

وسبق أن أشارت رهاب البيطار محامية أسرة الموسى في تصريحات سابقة لها، إلى أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين انتهت من تشريح جثمان الموسى، وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقا بعد عدة أيام.

على الجانب الآخر ظهرت نانسي عجرم التي هرب زوجها إلى خارج لبنان ترقص غير مبالية، حيث ظهرت أثناء تصفيف شعرها وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية “مهم جدا” للفنان حسين الجسمي.

وتعقد، غدا الثلاثاء، جلسة قتيل فيلا نانسي عجرم، المتهم فيها زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، حسبما قرر قاضي التحقيق.

وأحدثت هذه الجريمة ضجة واسعة، بعد أن تضاربت الشهادات حول واقعة القتل، ما بين دفاع عن النفس وما بين قتل متعمد.