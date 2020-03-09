كما فعل كورونا في الصين وإيران .. شخص في سلطنة عمان مغمىً عليه بالشارع والشرطة تعلّق

ردّت شرطة عمان السلطانية على تساؤل أحد المواطنين نشر صورةً لشخص من الجنسية الصينية مغمىً عليه وسط الشارع في البريمي .



وقالت الشرطة في ردّها إنّ الظاهر في الصورة أصيب بانخفاض في الضغط بينما كان يقطع الطريق وسقط على الأرض.



وأوضحت أنه تم نقله عن طريق الإسعاف إلى المستشفى ولا يعاني من أي أمراض أخرى وخرج بعد تلقي العلاج اللازم.



ولفتت الى أن الشخص ليس من الجنسية الصينية كما ذكر المغرّد.

نتمنى من شرطة عمان السلطانيه توضيح اصابة هذا الشخص من الجنسية الصينية في البريمي @RoyalOmanPolice pic.twitter.com/sdWMSIyWCI — yos91♤ (@yousufjuma91) March 9, 2020

مرحبا بك

الشخص أصيب بانخفاض في الضغط بينما كان يقطع الطريق وسقط على الأرض، وتم نقله عن طريق الإسعاف إلى المستشفى ولا يعاني من أي أمراض أخرى وخرج بعد تلقي العلاج اللازم، كما أنه ليس من الجنسية المشار إليها في تغريدتكم. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 9, 2020

واليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر لإيران، ويخضعان للحجر الصحي وحالتهما مستقرة .



وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ثماني عشرة حالة، سبع عشرة حالة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة مرتبطة بالسفر لإيطاليا.



وأكدت الوزارة ان 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقرة.