شخص أصيب بحالة إغماء وسقط في الشارع بالبريمي
شخص أصيب بحالة إغماء وسقط في الشارع بالبريمي
Imageحياتنا

كما فعل كورونا في الصين وإيران .. شخص في سلطنة عمان مغمىً عليه بالشارع والشرطة تعلّق

كتب وطن
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ردّت شرطة عمان السلطانية على تساؤل أحد المواطنين نشر صورةً لشخص من الجنسية الصينية مغمىً عليه وسط الشارع في .

وقالت الشرطة في ردّها إنّ الظاهر في الصورة أصيب بانخفاض في الضغط بينما كان يقطع الطريق وسقط على الأرض.

وأوضحت أنه تم نقله عن طريق الإسعاف إلى المستشفى ولا يعاني من أي أمراض أخرى وخرج بعد تلقي العلاج اللازم.

ولفتت الى أن الشخص ليس من الجنسية الصينية كما ذكر المغرّد.

واليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بمرض فيروس لمواطنين اثنين مرتبطة بالسفر لإيران، ويخضعان للحجر الصحي وحالتهما مستقرة .

وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ثماني عشرة حالة، سبع عشرة حالة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة مرتبطة بالسفر لإيطاليا.

وأكدت الوزارة ان 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقرة.

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