كاتب عُماني يفضح رجل أعمال سوري تطاول على رموز سلطنة عُمان.. فما قصة الفرشة المغشوشة؟!

أثار سيد السباعي، رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، جدلاً واسعاً، بعد تطاوله على سلطان بن محمد النعماني”، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، خلال تعليقه على قانون “الامن الداخلي” الذي أقره السلطان هيثم بن طارق.

وفي تعليقه على القانون كتب السباعي تغريدة رصدتها “وطن”، اتهم فيها النعماني بالعمل على إحكام قبضته على الحكم في عمان، وحمايته و”صيصانه” من أي مسؤولية. كما قال.

وأضاف السباعي المقيم في لندن..:” لاغرابة أن يكون أول قانون يتم اقراره ف #قابوس لم يكن ليقره فانتهز النعماني فرصة اغتياله وضحك على السلطان هيثم بن طارق، فاك الثم فأقره وأعطاه الحكم والسلطة بالقانون “.!

تعليقاتنا على ماسُمي قانون الأمن الداخلي فهو إحكام لقبضة النعماني على الحكم في #عُمان

وحمايته وصيصانه من أي مسؤولية ولاغرابة أن يكون أول قانون يتم اقراره ف #قابوس لم يكن ليقره

فانتهز النعماني فرصة اغتياله وضحك على #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد

فاك الثم

فأقره وأعطاه الحكم والسلطة بالقانون pic.twitter.com/czhwYtZ3u0 — Sayyed Al Sibai (@SayyedAlSibai) March 8, 2020

وأرفق السباعي صورا من القانون الذي أقره السلطان هيثم بن طارق معلقاً ” فعلاً السلطان سلطان النعماني لعبها صح ليحكم من وراء ستار ويحمي نفسه وبالقانون “.

وتصدى العمانيون للسباعي الذي أثار جدلاً واسعاً، في تطاوله على رموز السلطنة، إذ عرف عن هذا الرجل تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الكثير من المناسبات.

وعلق حساب “ابو مستهيل” على بذاءة السباعي قائلاً له :” في كل دول العالم للأجهزة الأمنية قوانينها الخاصة، وفي العادة تتشابه كليا مع بعضها البعض، وهذه القوانين التي تنتقدها سارية المفعول منذ صدورها، وبإذن الله تعالى هي فاتحة خير على عُمان وشعبها الوفي، وأنت الذي ترتزق على فتات الدراهم أقول لك ولمن يدفع بك #موتوا_بغيضكم “.

في كل دول العالم للأجهزة الأمنية قوانينها الخاصة، وفي العادة تتشابه كليا مع بعضها البعض، وهذه القوانين التي تنتقدها سارية المفعول منذ صدورها، وبإذن الله تعالى هي فاتحة خير على عُمان وشعبها الوفي، وأنت الذي ترتزق على فتات الدراهم أقول لك ولمن يدفع بك #موتوا_بغيضكم — أبو مستهيل (@abu_musthil) March 9, 2020

ومن جانبه ألجم الكاتب العماني حمد بن سالم، البذيء السوري قائلاً له :” هزلت والله إذا كان هذا الاخونجي السوري الأصل “سيد سباعي” الهارب من عُمان لجرائم جنائية فنقول هزلت والله إن كنت وأنت الحرامي تعلّم العُمانيين الوطنية والإخلاص أتريد أن اذكرك بالفرشة المغشوشة من العشب الصناعي التي عملتها لجارنا أمام المقهى الذي يملكه في مسقط”.

🌿هزلت والله إذا كان هذا الاخونجي السوري الأصل "سيد سباعي" الهارب من عُمان لجرائم جنائية فنقول هزلت والله إن كنت وأنت الحرامي تعلّم العُمانيين الوطنية والإخلاص أتريد أن اذكرك بالفرشة المغشوشة من العشب الصناعي التي عملتها لجارنا أمام المقهى الذي يملكه في مسقط🌿 pic.twitter.com/cmw8XsEHDM — حمد بن سالم 🇴🇲 {سربنا مولانا فنحن ماضون خلفك} (@HSalalawi) March 9, 2020

هذا اللي يسمى سباعي عايش ومأكل من خير عمان، ولما شبع رفس النعمة

وأهله أغلبيتهم إلى الآن يعيشوا ويشتغلوا في عمان وعايشين في أمن وآمان — محمد النعماني (@00000mnmm) March 9, 2020

من الملاحظ في تغريدة "سيد سباعي" ان بعض كلمات باللهجة المحليه وهذا يعنى انها مرسله له ليقوم بنشرها . — Mohamed Amor (@mohammedamor) March 9, 2020

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر، مرسوما بإنشاء جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان والذي جاء على النحو التالي.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/98 باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2000 بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/2011.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

– المادة الأولى: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.

– المادة الثانية: يُصدِر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدُر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

– المادة الثالثة: يُلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/98، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

– المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صَدَر في: 6 من رجب سنة 1441هـ، الموافق: 1 مارس سنة 2020م.