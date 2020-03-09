كاتب عُماني يفضح رجل أعمال سوري تطاول على رموز سلطنة عُمان.. فما قصة الفرشة المغشوشة؟!
أثار سيد السباعي، رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، جدلاً واسعاً، بعد تطاوله على سلطان بن محمد النعماني”، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، خلال تعليقه على قانون “الامن الداخلي” الذي أقره السلطان هيثم بن طارق.
وفي تعليقه على القانون كتب السباعي تغريدة رصدتها “وطن”، اتهم فيها النعماني بالعمل على إحكام قبضته على الحكم في عمان، وحمايته و”صيصانه” من أي مسؤولية. كما قال.
وأضاف السباعي المقيم في لندن..:” لاغرابة أن يكون أول قانون يتم اقراره ف #قابوس لم يكن ليقره فانتهز النعماني فرصة اغتياله وضحك على السلطان هيثم بن طارق، فاك الثم فأقره وأعطاه الحكم والسلطة بالقانون “.!
وأرفق السباعي صورا من القانون الذي أقره السلطان هيثم بن طارق معلقاً ” فعلاً السلطان سلطان النعماني لعبها صح ليحكم من وراء ستار ويحمي نفسه وبالقانون “.
وتصدى العمانيون للسباعي الذي أثار جدلاً واسعاً، في تطاوله على رموز السلطنة، إذ عرف عن هذا الرجل تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الكثير من المناسبات.
وعلق حساب “ابو مستهيل” على بذاءة السباعي قائلاً له :” في كل دول العالم للأجهزة الأمنية قوانينها الخاصة، وفي العادة تتشابه كليا مع بعضها البعض، وهذه القوانين التي تنتقدها سارية المفعول منذ صدورها، وبإذن الله تعالى هي فاتحة خير على عُمان وشعبها الوفي، وأنت الذي ترتزق على فتات الدراهم أقول لك ولمن يدفع بك #موتوا_بغيضكم “.
ومن جانبه ألجم الكاتب العماني حمد بن سالم، البذيء السوري قائلاً له :” هزلت والله إذا كان هذا الاخونجي السوري الأصل “سيد سباعي” الهارب من عُمان لجرائم جنائية فنقول هزلت والله إن كنت وأنت الحرامي تعلّم العُمانيين الوطنية والإخلاص أتريد أن اذكرك بالفرشة المغشوشة من العشب الصناعي التي عملتها لجارنا أمام المقهى الذي يملكه في مسقط”.
وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر، مرسوما بإنشاء جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان والذي جاء على النحو التالي.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/98 باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2000 بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/2011.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
– المادة الأولى: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.
– المادة الثانية: يُصدِر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدُر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.
– المادة الثالثة: يُلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/98، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
– المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صَدَر في: 6 من رجب سنة 1441هـ، الموافق: 1 مارس سنة 2020م.