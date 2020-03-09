“شاهد” فيفي عبده توجه “خمسة موووووه” للشعب العراقي في وصلة رقص ساخنة

وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، التحية الى الشعب العراقي على طريقتها بوصلة رقص جديدة لها.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص على انغام أغنية “ربي رزقني” للفنان العراقي محمود الغياث.

وعلقت فيفي عبده كاتبة: “بحبكم اوي الرقصة دي من صالون فيفي عبده تحيا مني لشعب العراق ال بحبكم من كل قلبي خمسه موووووه”.

وكانت فيفي عبده قد وجهت مؤخرا رسالة لكارهيها قالت فيها: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدو عني بقي اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا”.

وسرعان ما حصدت عبده على عدد كبير من التعليقات، كان ابرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي كتبت “اتدللعى يا كيداهم”، وتعليق أخر من المطربة لطيفة كتبت فيه “أيوة بقي ماشاء الله خمسة وخميسة قمر، طبعا تدلعى ودى أقل حاجة اسكوزمى”.

وظهرت فيفي منذ أيام، في عيد ميلاد الفنانة عبير صبري داخل احدى المطاعم الشهيرة وهي تؤدي رقص رومانسية مع الفنان صلاح عبد الله.

وحرصت عبده، على توجيه رسالة للزعيم عادل إمام، منذ أيام، بعد انتشار شائعة بتدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدى المستشفيات.