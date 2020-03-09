شملت قرارا يخص قطر.. السلطان هيثم بن طارق يصدر مراسيم سلطانية جديدة بعد حزمة مماثلة قبل أيام

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، الاثنين، 10 مراسيم سلطانية ضمن خطته في إعادة الهيكلة التدريجية للدولة وتضمنت هذه المراسيم مجموعة من القرارات والتعيينات الجديدة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن السلطان بن طارق أصدر مرسوما قضى بـتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2013/62، ومرسوم آخر خاص بدولة قطر فضلا عن عدد من التنقلات والتعيينات الجديدة.

وقضت المراسيم السلطانية الآتي :

1 – مرسوم سلطاني رقم (14/2020) قضى بتعيين السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

2- مرسوم سلطاني رقم (15/2020) قضى بـتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2013/62

3- مرسوم سلطاني رقم (16/2020) قضى بتعيين جمال بن حسن الموسوي أمينًا عامًا للمتحف الوطني.

4- مرسوم سلطاني رقم (17/2020) قضى بـتنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

5- مرسوم سلطاني رقم (18/2020) قضى بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

6- مرسوم سلطاني رقم (19/2020) قضى بالتصديق على بروتوكول النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر

7- مرسوم سلطاني رقم (20/2020) قضى بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1968م

8- مرسوم سلطاني رقم (21/2020) قضى بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التشيكية

9- مرسوم سلطاني رقم (22/2020) قضى بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى المجلس الدولي للتمور

10- مرسوم سلطاني رقم (23/2020) قضى بالتصديق على برتوكولي مونتريال الخاصين بتعديل مادتين من معاهدة الطيران الموقعة في شيكاغو 1944م

يشار إلى أنه في بداية مارس الجاري أصدر السلطان هيثم 10 مراسيم أيضا، قرر فيها ”إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، كما أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني“.