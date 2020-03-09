فيديو مخزي.. “شاهد” ما فعله مصريون بمواطن آسيوي في شوارع القاهرة يفجر غضب النشطاء

فجر مقطع فيديو متداول لمجموعة من المصريين يهينون مواطن آسيوي في شوارع القاهرة، ويحرضون عليه ظنا منهم أنه مصاب بكورونا غضب النشطاء على مواقع التواصل.

وأظهر المقطع الذي أثار جدلا واسعا سخرية عدد من راكبي السيارات من شخص ذي ملامح آسيوية في العاصمة المصرية القاهرة، بينما فشلت محاولات السائح الآسيوي إيقاف سيارة أجرة بسبب تحريض مصوري المقطع لسائقي سيارات الأجرة ضده، وتخويفهم من احتمال حمله فيروس كورونا.

أين الإنسانية ده أسيوي مغترب زي ما إحنا مغتربين ومعرض كل واحد فينا يحصل في كده 😔😔 للأسف انتزعت الرحمه من قلوبنا 😣حسبنا الله ونعم الوكيل Posted by Ramadan Kamal on Sunday, March 8, 2020

الفيديو المخزي لاقى استهجانا واسعا، ووصفه مغردون بأنه “عديم الإنسانية” بسبب سخرية مصور الفيديو، ودفعه لسائق سيارة الأجرة التي تقل الآسيوي للتخلي عنه، ووصفه بـ”كورونا”.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر يوم الأحد 55 حالة، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني يبلغ من العمر ستين عاما.

وكانت السلطات في مصر كشفت عن 45 حالة إيجابية للفيروس على متن باخرة نيلية، بعدما تبين أن ركابها خالطوا سائحة تايوانية مصابة.

وفي إجراء احترازي، تُخضع السلطات المصرية نزلاء الفنادق والبواخر السياحية في مدينة الأقصر، جنوبي البلاد، لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم من الفيروس، مع السماح لأصحاب النتائج السلبية للتحليل الطبي باستكمال جولاتهم السياحية في المدينة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، حتى إشعار آخر، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، أمس الأحد، إغلاق حدودها مع مصر في الخامسة بتوقيت غرينتش، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. ويذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في إسرائيل بلغ 39 حالة.