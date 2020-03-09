تغريدة مثيرة لحساب عُماني شهير عن ضربة صاروخية جديدة على منشآت نفطية خليجية!

نشر حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، تغريدةً “مثيرةً” متوقعاً ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة على منشآت نفطية خليجية.

وقال الشاهين في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: ” بدون تفاصيل.. قريبا ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة على منشآت نفطية خليجية بأسلحة إيرانية كالعادة لا تراها الرادارات الأمريكية”.

واضاف: “كالعادة سيتم اتهام أطراف يمنيية. كالعادة وسط ارتياح روسي أمريكي فنزويلي، بالتزامن مع عرقلة جديدة لحركة الملاحة البحرية قرب المضيق”.

🦅بدون تفاصيل🦅

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بالتزامن مع عرقلة جديدة لحركة الملاحة البحرية قرب المضيق — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 9, 2020

وفي الأشهر القليلة الماضية، تعرّضت منشآت لعملاق النفط السعودي، أرامكو في مدينة جيزان المطلة على البحر الأحمر، ومطارات أبها، وجيزان، وخميس مشيط جنوبي السعودية، لضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، فيما اتهمت السعودية إيران بالمسؤولية عن الهجمات .