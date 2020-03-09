أرامكو
أرامكو
الهدهد

تغريدة مثيرة لحساب عُماني شهير عن ضربة صاروخية جديدة على منشآت نفطية خليجية!

كتب وطن
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نشر حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، تغريدةً “مثيرةً” متوقعاً ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة على منشآت نفطية خليجية.

وقال الشاهين في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: ” بدون تفاصيل.. قريبا ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة على منشآت نفطية خليجية بأسلحة إيرانية كالعادة لا تراها الرادارات الأمريكية”.

واضاف: “كالعادة سيتم اتهام أطراف يمنيية. كالعادة وسط ارتياح روسي أمريكي فنزويلي، بالتزامن مع عرقلة جديدة لحركة الملاحة البحرية قرب المضيق”.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تعرّضت منشآت لعملاق السعودي، أرامكو في مدينة جيزان المطلة على البحر الأحمر، ومطارات أبها، وجيزان، وخميس مشيط جنوبي ، لضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، فيما اتهمت بالمسؤولية عن الهجمات .

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