خسائر تجلط وصدمة العمر.. انهيار جنوني غير مسبوق لـ أرامكو وأصحاب الأسهم يعضون أصابع الندم

قالت “رويترز” إن المستثمرين السعوديين، الذين سحبوا من مدخراتهم واقترضوا للمشاركة في الطرح القياسي لسهم أرامكو، أصيبوا بصدمة بعد الهبوط الحاد لأسهم درة تاج المملكة في أعقاب انهيار اتفاق تقليص الإنتاج بين أوبك وحلفائها.

وبحسب تقرير “رويترز” من المملكة تراجعت أسهم أرامكو عشرة بالمئة عند بدء التداول اليوم الإثنين لتواصل خسائر تكبدتها في اليوم السابق حين هبطت عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا. وبحلول الساعة 1050 سجل السهم 28 ريالا منخفضا 6.7 بالمئة.

حسرة وندم

وشارك عدد قياسي من المستثمرين الأفراد بلغ 5.1 ملايين أغلبهم من السعوديين في الطرح الذي بلغ حجمه 29.4 مليار دولار وأغرتهم الحماسة الوطنية ووعود بتوزيعات ضخمة وقروض ميسرة بشراء السهم.

وقال صالح الغمدي (32 عاما) وهو موظف حكومي استثمر مدخراته في طرح أرامكو لرويترز: “خسرت اللي ربحته في 24 ساعة.. النزول جنوني”.

وأضاف: “ما باليد حيلة.. بنتظر لحين يرجع لسعر وقت الاكتتاب وأخرج من السوق بلا رجعة”.

ونشر مستخدم لتويتر يدعى عبد الله صورة لشاحنة تسير بأقصى سرعة على منحدر زلق وكتب تحتها: “الوضع الآن في (سهم) أرامكو”.

كان معظم من اشترى الأسهم مستثمرون أفراد من السعودية ومؤسسات في الخليج في حين امتنعت صناديق عالمية بسبب التقييم.

فخ ابن سلمان

وقبل الطرح العام الأولي، الذي شهد شراء مستثمرين أفراد من السعودية نحو 30 بالمئة من أسهم أرامكو المطروحة، انتشرت لوحات إعلانية على الطرق وفي مراكز التسوق لما سيصبح أكبر طرح عام أولي حاملة عبارة “أسهم أرامكو قريبا على تداول”.

وتعهدت الحكومة بمنح المستثمرين سهما مجانيا مقابل كل عشرة أسهم يشترونها في حالة الاحتفاظ بالسهم لمدة 180 يوما.

وقالت أم فهد ولها أربعة أبناء: “العائلة بأسرها استثمرت في أرامكو أملا في استثمار مضمون ولم نعتقد أبدا أنه (السهم) سينخفض”. وقد اشترت أسهم ارامكو هي وزوجها ووالداها وأشقاؤها.

وأضافت: “الانخفاض صادم ومحزن ولكن لا يسعنا سوى الانتظار حتى يرتفع مرة أخرى”.

كورونا والنفط

وجاء الطرح العام الأولي بعد أربع سنوات تقريبا من طرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفكرة سعيا لجمع مليارات الدولارات للاستثمار في صناعات غير نفطية وتوفير فرص عمل وتنويع موارد أكبر دولة مصدرة للخام في العالم بعيدا عن النفط.

وقال مدير صندوق في الرياض إن تهاوي السوق فاجأ المستثمرين ولم يتح لهم فرصة للتخارج من سهم أرامكو.

وتراجعت البورصة السعودية اقتداء بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنها مُنيت بهبوط حاد بعد نزول أسعار النفط 30 بالمئة عقب انهيار اتفاق خفض إنتاج أوبك+ وتحرك الرياض لزيادة إنتاجها وخفض أسعار الخام.

وقال أبو مطلق (50 عاما) إنه يتذكر حين قال وزير الطاقة السعودي إن أي شخص لم يستغل فرصة الاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو سوف يندم.

وتابع: “الآن ندمت بالفعل أن أموالي ضاعت على (أسهم) أرامكو”.

سعر البرميل ينهار

يأتي ذلك، بينما فقدت أسعار النفط 25 بالمئة من قيمتها، الإثنين، إلى متوسط 36 دولارا لبرميل برنت مقارنة مع 32 دولارا في بداية التعاملات، الإثنين، و45.5 دولارا في ختام جلسة الجمعة.

وظهرت بوادر حرب أسعار بين السعودية وروسيا، بعد إعلان موسكو، الجمعة، رفضها تمديد وتعميق اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ما دفع السعودية، السبت، لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكرت الوزارة اليوم أن أحد خيارات الحصول على السيولة المالية لتغطية النفقات سيكون عبر اللجوء إلى صندوق الثروة الوطني، الذي يملك 150 مليار دولار.

والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا.

وفقدت أسعار خام برنت نحو 45 بالمئة من قيمتها منذ مطلع 2020، نزولا من 66.13 دولارا في نهاية جلسات 2019.