بعد ضجة مقاطعها الفاضحة.. “شاهد” الراقصة جوهرة تتحول الى “باربي” وتعرض نفسها للبيع!

شاركت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جوهرة في الصور بإطلالة جديدة بدت فيها كأنها دمية باربي وعلقت كاتبة “دميتك المفضلة”،

وكانت جوهرة قد خطفت الانظار مؤخرا بوصلة رقص على اغنية “بنت الجيران” من احد الحفلات الخاصة.

وكانت الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا” الشهيرة بـ”جوهرة” تسببت في موجة جدل جديدة بعد ضجة مقاطعها الإباحية المسربة مؤخراً.

وظهرت الراقصة الروسية المقيمة بمصر “جوهرة” في أوضاع مخلة وإباحية مع شاب زعم بعد ذلك أنه زوجها أحدثت ضجة واسعة.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وقبل سفرها للكويت الشهر الماضي حضرت الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها على حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الماضي.