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حياتنا

أردني من محافظة مادبا قتل شقيقته وأخفى جثتها في واد .. بعد القبض عليه هذا ما اعترف به

كتب وطن
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كشف ملابسات مقتل سيدة في محافظة منذ عام ٢٠١٦ م وألقى القبض على مرتكب الجريمة.

وكان تم في عام ٢٠١٦ الإبلاغ عن فقدان وتغيب سيدة عن منزلها من قبل ذويها، وجرى التعميم عن تلك السيدة واعتبارها متغيبة عن منزلها منذ ذلك التاريخ .

وعند إعادة فريق التحقيق فتح ملف القضية اشتبه بوجود شبهة جنائية في تغيبها بعد جمع المعلومات حولها وظروف تغيبها.

وقادت التحقيقات –وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام- للاشتباه بشقيق السيدة المتغيبة وجرى استدعاؤه و اعترف بالتحقيق معه بقتل شقيقته خنقاً اثر خلافات وقعت بينهما وإخفاء جثتها في احد الأودية في محافظة مادبا .

وجرى إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان إخفاء جثة المغدورة و جرى الاستدلال عليها واخراجها وتحويلها للطب الشرعي وما زالت التحقيقات جارية .

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