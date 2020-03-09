“أجرى لها تنفساً اصطناعياً عبر فمها”.. فيديو مفزع لشاب يصوّر جثة اخته بعدما قتلها كورونا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا، لمواطن إيطالي يبعث برسالة للسلطات وبجانبه جثة أخته التي أخبر أنها ماتت بسبب فيروس كورونا منتقدا تقاعس السلطات عن إسعافها واتهم الجهات المعنية بالإهمال المتعمد مطالبا النشطاء بنشر المقطع وإيصال صوته.

الإيطالي “لوكا فرانزيس” ظهر في فيديو نشره على صفحته بفيس بوك يبكي قهرا على شقيقته ذات الـ47 عاما التي ماتت معه في المنزل بعد إصابتها بكورونا حسب قوله.

ماتت أخته بين يديه بالكورونا



ولم يستطع دفنها!



إلى هذا الحد وصل الأمر في إيطاليا!#جعفر_توك pic.twitter.com/DBy7BrLGb7 — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) March 9, 2020

وظهر “فرانزيس” يبكي ويقول:”هذه أختي ملقاة على السرير لقد ماتت لا أعرف ماذا يجب أن أفعل، لا أستطيع أن أقدم لها الاحترام الذي تستحقه. السلطات الإيطالية خذلتني”.

وأوضح في حديثه أنه حاول التواصل مع السلطات لمساعدته، لكنه وحسب قوله لم يستجب أحد له.

ويتابع المواطن الإيطالي في الفيديو الذي لم يتسنى لوطن التأكد من صحته عبر مصدر مستقل حديثه بغضب:”اليوم أستطيع أن أؤكد أنني أيضا أصبت بكورونا لأنني أجريت لأختي تنفسا اصطناعيا عبر فمها محاولا إبقائها على قيد الحياة ولكن لم يهتم أحد لأمري ولم يتواصل معي أحد من السلطات”.

وهاجم عدداً من المسؤولين ذكرهم وأولهم طبيبها العام الذي لم يبالي بحالتها حتى أنه لم يأتي لفحصها، بحسب “فرانزيس” الذي أوضح أن أخته كانت تعاني من حالة صرع جراء كورونا “وكانت حالتها خطرة ولكن لم يهتم بنا أحد”.كما قال

وفي نهاية المقطع وجه “لوكا” رسالة إلى كل من يشاهده قائلا:”لقد اقتربت نهايتنا”، ولم ترد السلطات الإيطالية على ادعاءات لوكا.

هذا وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا خارج الصين حيث توفي 463 شخصا من بين 9172 مصابا، وأعلنت إيطاليا عن إجراءات عزل نحو 15 مليون شخص شمال البلاد.

