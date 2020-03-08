محمد بن سلمان لن ينتظر وفاة والده لكي يُصبح ملكاً وهذا ما سيفعله به

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط ليصبح ملكا قبل قمة العشرين في نوفمبر المقبل.

ونقل “ميدل إيست آي” عن مصادر سعودية قولها إن ولي العهد السعودي لن ينتظر وفاة والده الملك سلمان وسيجبره على التنحي.

وحول اعتقال الأمراء، قالت ذاتُ المصادر إنه تم اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز بالقصر الملكي بعد دعوة وجهت له للقاء الملك سلمان.

وقالت ان الاعتقال جاء بعد عودته من رحلة صيد قبل توجهه للقصر.

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأميركية نقلت عن مصادر سعودية -وصفتها بالمطلعة- قولها إن اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، وأخيه الأمير نواف بن نايف؛ جاء على سبيل الإنذار لجميع أفراد العائلة المالكة الذين ربما يشعرون بأنهم مهمشون “من أجل التوقف عن التذمر، وبدء دعم القيادة”.

وأضافت الوكالة -نقلا عن مصادرها- أنه إذا أمكن اعتقال الأمير أحمد شقيق الملك، فإن أي أمير يمكن أن يكون عرضة للاعتقال، وسيظل الأمر كذلك.

وذكر تقرير الوكالة أن اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف قد يكون خطوة استباقية لإدارة ولي العهد السعودي المخاطر التي تحول دون تسلمه العرش خلفا لأبيه، لأنهما بديلان محتملان لتولي الحكم في المملكة، مستشهدة على ذلك بتقرير سابق من “مجموعة أوراسيا الاستشارية”.