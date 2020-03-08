“شاهد” علاج يدمر كورونا في ثوان اكتشفه مفيد فوزي مستعينا بأبحاث اللواء “عبدالعاطي كفتة”

تسبب المذيع المصري المعروف والمقرب من النظام مفيد فوزي، في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد حديثه عن علاج لفيروس كورونا القاتل بأعشاب تأتي من عند العطار، حسب وصفه.

“فوزي” حل قبل أيام ضيفًا على أحد برامج فضائية “النهار” المصرية الخاصة، وتطرق إلى الحديث عن عدم انتشار فيروس كورونا في الهند ونقل كلامًا نسبه لطبيب يدعى محسن سامي.

https://www.facebook.com/watch/?t=1&v=1147070135636770

وقال المذيع المحسوب على نظام السيسي في تصريحات أثارت سخرية واسعة: “الشعب الوحيد الذي لم تزره كورونا –غير مصر طبعًا- هو الشعب الهندي، بسبب مادة الكرومنيوم وهي عبارة عن توابل تباع عند العطار وتوضع في الطعام وتستطيع أن تتصادم مع الفيروس وتقضي عليه”.

فرد عليه المذيع مازحا “كيلو الكرومنيوم سيصبح بعد ذلك بألف جنيه”.

وأثارت تصريحات مفيد فوزي سخرية واسعة بين المصريين، الذين ربطوا بين حديثه وبين تصريحات سابقة بشأن جهاز علاج مرض الإيدز للواء مصري اشتهر حينها باسم “عبدالعاطي كفتة”، الذي قيل إنه سيعالج التهاب الكبد الوبائي.

يشار إلى أن وقت بث الحلقة من 4 أيام، كانت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 28 حالة، وارتفعت اليوم إلى 39.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية تأكد وجود 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وتعود الحالات لأشخاص كانوا على متن باخرة سياحية في النيل كانت متجهة من أسوان إلى مدينة الأقصر جنوبي البلاد.