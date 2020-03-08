ضجة بسبب فيديو لـِ”صدام حسين” يتحدث فيه عن كورونا .. وابنته رغد تخرج عن صمتها

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، منسوب للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس كورونا خلال اجتماع بعدد من المسؤولين.



وتمّ تداول الفيديو على نطاقٍ واسع، الأمر الذي دفع “رغد”ابنة الرئيس الراحل للخروج وكشف حقيقة المقطع.



وأكدت رغد صدام حسين في تغريدةٍ عبر حسابها الرسميّ في “تويتر” أن الفيديو المنسوب لوالدها مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الراحل صدام حسين.



وقالت رغد: “سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد ..”.

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..



سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .. pic.twitter.com/Y9wv8YHgJN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020

وارتفع عدد الوفيات في العراق بفيروس كورونا الى 5 بعدما أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الأحد.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة مريض بفيروس كورونا الجديد توفي ليلة الأحد، بعد ساعة من وصوله إلى مستشفى “الشهيد الصدر التعليمي” وكان بحالة صحية حرجة.

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وأشارت إلى أن “المتوفى كان مسافرا إلى إيران ودخل العراق في 27 فبراير/شباط الماضي، عن طريق مطار بغداد الدولي”.

وأردفت “الفرق الطبية في المستشفى اتخذت الاحتياطات الوقائية لمنع تفشي العدوى”.

وبلغ عدد المصابين في العراق بالفيروس 56 إصابة مؤكدة في أرجاء البلاد، حيث سجلت أول إصابة في 24 فبراير، وأول حالة وفاة الأربعاء الماضي.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

والأحد، أعلنت هيئة المنافذ العراقية، البدء بتنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة.

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