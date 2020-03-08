لا يُصدق.. “شاهد” ما تم استخراجه من مؤخرة سوري عائد من لبنان يصدم النشطاء ويثير جدلاً واسعاً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل خبر غريب نشرته وسائل إعلام موالية للنظام السوري، عن عملية جراحية غريبة أسفرت عن استخراج زجاجة مياه غازية من أحشاء مواطن سوري.

وفي التفاصيل تمكن مجموعة من الأطباء في مستشفى (السويداء)، من استخراج زجاجة مياه غازية من نوع “ميرندا” من مؤخرة رجل سوري يبلغ الـ 60 من العمر، وذلك بعد عودته من لبنان.

#سماعة_حكيم » #مشفى_السويداء_الوطني 🔴 استخراج جسـم أجنبي "#زجاجة_كولا" من بطن مـريض!! بعد معاناة من الألم البطني مدة… Posted by ‎سماعة حكيم الإعلامية‎ on Tuesday, March 3, 2020

منصة الصحة الطبية السورية (ميد دوز)، أفادت بأن الرجل كان يعاني من ألم حاد في البطن لمدة أربعة أيام، حيث كان خارج سوريا، وعند وصوله إلى السويداء راجع قسم الإسعاف في مستشفى السويداء الوطني.

وأوضحت المنصة أنَّ “المريض كان يعاني من ألم بطن وتطبل بطني، بالإضافة إلى توقف الخروج مع تبول بالإفاضة، وعلامات بطن جراحي مع وجود كتلة قاسية بالحفرة الحرقفية اليمنى، وعلامات صدمة إنتانية”.

كما أشارت إلى أنه تمَّ “إجراء التدابير الإسعافية والتشخيصية المناسبة، كما تمَّ إجراء صورة للبطن بوضعية الوقوف لتبدي وجود جسم غريب”.

هذا وتم إجراء غسيل للبطن وقطع لمنطقة السين وجزء من المستقيم وإجراء مفاغرة نهائية، وبيّنت شبكة (السويداء 24)، نقلاً عن مصدر مطلّع من المشفى، أنَّ زجاجة “الميرندا” دخلت إلى أمعاء المريض عبر فتحة الشرج، مرجعاً ذلك إلى أسباب نفسية المنشأ دفعت المريض لإدخال الجسم، أو حالة اعتداء وتعنيف من قبل شخص آخر، وهذا ما أكده المريض حيث قال أنه تعرض لاعتداء في لبنان.

وعلّق متابعون على الحادثة بإستغراب وغضب، بعد تأكيد الرجل أنه تعرّض لاعتداء خلال تواجده في لبنان، فيما لم يوضح أي تفاصيل إضافية عن تفاصيل الحادثة.

واعتبر البعض أنّه بحال كان الرجل قد تعرّض لاعتداء حقيقي والذي أودى به إلى إجراء العمل الجراحي جرّاء هذا العمل الشنيع، فعليه أن يتقدّم بشكوى قضائية ضدَّ المعتدين.