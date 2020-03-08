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“شاهد” سقوط شخص بأحد شوارع الكويت يثير الذّعر .. هل أصابه فيروس كورونا؟؟

كتب وطن
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أثارت صورٌ لشخص يترنّح ويسقط أرضاً ولا يستطيع النهوض بمنطقة في جدلاً واسعاً، في الوقت الذي ربط البعض الحادثة بفيروس .

وحضرت سيارة الإسعاف للموقع بعد الإبلاغ عن الواقعة، وتبين أن الشخص وافد أسيوي، وسبب سقوطه احتساء كمية كبيرة من الخمور .

وتم إيداع الوافد نظارة مخفر شرطة الدسمة مؤقتا، على ان يحال الى الإبعاد الإداري مع إدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.

وارتفع عدد الإصابات في الكويت إلى 64 حالة، وفق بيان وزارة الصحة صباح الأحد.

ويبدو أن الكويت في طريقها إلى الدخول في عزل بري وجوي، بعد إجراءاتها الأخيرة لمواجهة تفشي .

فبعد إغلاق حدودها البرية مع ، وقيام السلطات بإغلاق حدودها البرية مع الكويت، باتت الكويت في عزل بري كامل.

أمّا جوياً، فقد شكلت إجراءات الكويت الأخيرة بوقف حركة الطيران مع العديد من الدول، ومنع دخول رعايا دول أخرى، عزلاً جوياً جزئياً.

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