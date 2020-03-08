يطبق في التو واللحظة.. سلطنة عُمان تتخذ هذا القرار العاجل بشأن القادمين من مصر وتحذر المخالفين

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم، الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر.

وفي بيان نشرته وزارة الصحة العُمانية على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، أكدت أن القرار سيطبق من تاريخ اليوم الأحد، ويشمل المصريين الوافدين لعُمان خلال 14 يومًا مضت.

#وزارة_الصحة تعلن عن تطبيق الحجر الصحي على القادمين من جمهورية #مصر العربية pic.twitter.com/cgkPu872T1 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 8, 2020

الوزارة أشارت إلى أن الحجر الصحي سيكون منزلي أو مؤسسي، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا ” المستجد “19-Covid”.

يشار إلى أن وزارة الصحة العمانية عقدت أمس السبت، اجتماعا طارئا برئاسة الوزير الدكتور أحمد بن محمد السعيدي لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية لمرض فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم خلال الاجتماع الطارئ تحليل الوضع المحلي للمرض وبحث الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خطورة المرض والتقليل من احتمالية انتشاره محليًا.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، أمس السبت، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من الغد ولمدة شهر.

واشترطت الهيئة على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروسكورونا المستجد ( كوفيد 19) وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا.

وسجلت وزارة الصحة العُمانية 16 حالة مصابة بالفيروس بنهاية الأسبوع الماضي، 15 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأخرى لإيطاليا، وأكدت أن حالتين تم شفاؤهما، وباقي المصابين بالفيروس في حالة صحية مستقرة.

وحذرت الوزارة من نشر الشائعات مؤكدة على ضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة للأخبار في ذلك الشأن.