معاذ العمري
معاذ العمري
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خطيب ديانا كرزون من غرفة التحقيق بـ”المتهم” يعترف بما فعله مع الذي سرّب خبر خطوبته

كتب وطن
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كشف الإعلامي الأردني الذي عقد قرانه قبل أيّام على الفنانة الأردنية إنه انهى علاقته بالشخص الذي سرّب خبر خطوبته .

وقال إنه دعا ذلك الشخص لحفل الخطوبة، قبل أن يكون هناك إعلان رسمي، فقام بنشر الخبر عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي لم يكن يريده هو وخطيبته ديانا كرزون.

وذكر خلال حلوله ضيفاً على برنامج “المتهم” الذي تبثه قناة “رؤيا” أنه قطع علاقته مع ذلك الشخص جراء نشره الخبر، قائلا إنه لم يتحدث معه بالموضوع، لكنه عمل عليه اشارة “إكس” من حياته، تعبيراً عن انهاء العلاقة معه .

وقال ان الناس لا تفرق بين الرأي وقلة الأدب، وما كتب “عيب ومقرف”، في تعليقه على هجوم بعض المعلقين وإساءتهم له بعد إعلان خبر الخطوبة.

وأفاد أن منشوره على مواقع التواصل الإجتماعي عقب الخطوبة الذي يقول: “لن أتراجع عن قراري إلا بالموت”، كان يرمي به مقاضاة كل من يسيء له ولديانا، إلا أنه أوضح تراجعه عن هذا القرار، وليد غضبه وانزعاجه ، مبينا أن تركيبة البلد المتشابكة، والعلاقات المتشعبة بين الجميع، تجعله يصرف النظر عن مقاضاة الناس.

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