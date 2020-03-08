عبد الفتاح السيسي وسامح شكري
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تخص أزمة خطيرة.. تفاصيل رسالة من السيسي لملك الأردن حملها سامح شكري شخصيا

كتب وطن
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تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، رسالة من رئيس النظام المصري تخص أزمة خطيرة على الساحة وحملها إليه شخصيا وزير الخارجية المصري سامح شكري.

هذا ويقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بجولة تشمل دول مجلس التعاون ” الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وعمان” إضافة إلى الأردن والعراق، لشرح وجهة النظر المصرية، في الملف الأكثر أهمية للدولة المصرية في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأزمة المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة وتدخل جامعة الدول العربية.

وكانت الأردن هي الوجهة الأولى للوزير المصري لتسليم رسائل السيسي حيث استقبله الملك عبدالله الثاني.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “نستقبل معالي الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى فخامة الرئيس برهم صالح”.

وأضاف الحكيم، أنه سيجري مع ضيفه “مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية-المصرية وشؤون المنطقة”.

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