تزامنا مع اعتقال الأمراء .. “بن سلمان” يبدأ محاكمة فلسطينيين وأردنيين والتهمة “جاهزة”

أكدت عائلة فلسطينية، الأحد، أن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت اليوم أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنين من أفرادها.

عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، نقلت عنه “الأناضول” أن شقيقه، محمد (81 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر “هاني”، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل عام 2019.

وأضاف الخضري، في حوار خاص لوكالة الأناضول “عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال”.

وبيّن أن الأنباء التي وصلته، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو “68” شخصا.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق الخضري، في الـ 12 من شهر رمضان المقبل.

والسبت، قال حساب “معتقلي الرأي” (تجمّع حقوقي سعودي)، على موقع تويتر، إن “محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين”.

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون “تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة”.

وكانت حركة “حماس”، قد أعلنت في 9 سبتمبر 2019، عن اعتقال “الخضري” ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.

وأضافت إن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.