بعد اعتراف مصر بوجود “كورونا”.. كاتب عُماني يدعو الله أن يحفظ “بن علوي” وفريقه الدبلوماسي

أثارت زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي وفريقه الدبلوماسي، الأخيرة للقاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربية مخاوف العُمانيين من احتمالية إصابتهم بفيروس كورونا بعد انتشاره في مصر، وخاصة بعد مطالبة وزارة الصحة العمانية القادمين من القاهرة بتطبيق الحجر المنزلي.

وفي هذا السياق قال الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”مع اعتراف مصر بوجود فيروس كورونا ومطالبة وزارة الصحة العمانية القادمين من القاهرة في الـ ١٤ يوما الماضية مراقبة حالتهم الصحية وتطبيق الحجر المنزلي أدعو الله أن يحفظ الله وزير خارجيتنا وفريقه الدبلوماسي”.

مع اعتراف مصر بوجود فيروس كورونا ومطالبة وزارة الصحة العمانية القادمين من القاهرة في الـ ١٤ يوما الماضية مراقبة حالتهم الصحية وتطبيق الحجر المنزلي أدعو الله أن يحفظ الله وزير خارجيتنا وفريقه الدبلوماسي🌹 pic.twitter.com/7wtvBCONYP — زكريا المحرمي (@almuharrmi) March 8, 2020

وأرفق الكاتب العماني تغريدته بصور لخبرين عن حضور بن علوي لاجتماع جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي بالقاهرة، وآخر لبيان وزارة الصحة العُمانية بضرورة تطبيق الحجر المنزلي على العائدين للسلطنة من مصر.

والأسبوع الماضي طار يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان وفريقه إلى مصر، وتولى رئاسة الدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية وألقى كلمة مطولة كشف فيها مواقف السلطنة من عدة قضايا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم، الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر.

وفي بيان نشرته وزارة الصحة العُمانية على حسابها الرسمي بتويتر ورصدته (وطن)، أكدت أن القرار سيطبق من تاريخ اليوم الأحد، ويشمل المصريين الوافدين لعُمان خلال 14 يومًا مضت.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، أمس السبت، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من الغد ولمدة شهر.

واشترطت الهيئة على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروسكورونا المستجد ( كوفيد 19) وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يومًا.

وسجلت وزارة الصحة العُمانية 16 حالة مصابة بالفيروس بنهاية الأسبوع الماضي، 15 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وأخرى لإيطاليا، وأكدت أن حالتين تم شفاؤهما، وباقي المصابين بالفيروس في حالة صحية مستقرة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا لألماني يبلغ من العمر 60 عاما تواجد ببلادها منذ أسبوع.