كورونا يهدد البشرية.. افتتاح الوفيات في مصر وإسرائيل تغلق الحدود وعزل رئيس دولة أوروبية

تحول فيروس كورونا إلى خطر كبير يهدد البشرية جمعاء نظرا لعدم وجود علاج له حتى الآن، وبسبب سرعة انتشاره الرهيبة حتى أصاب معظم الدول حول العالم.

وفي هذا السياق أعلنت مصر عن أول حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل، فيما قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الأحد، إنه علق أجندته لمدة أسبوعين سينعزل فيهما في مقر إقامته، نظراً لأنه تواصل الثلاثاء مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس استقبل مجموعة من طلاب مدرسة في بلدة فيلجيراس أغلقت السبت بعد رصد حالة إيجابية لفيروس كورونا في أحد طلابها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات إلى أكثر من 900 حالة في جميع أنحاء البلاد.

هذا وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن إسرائيل ستغلق حدودها مع مصر اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إخطار شركات السياحة التي تنقل السائحين الإسرائيليين إلى الحدود الجنوبية للبلاد بهذا الإجراء الجديد.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فرض الحجر الصحي والعزلة لأسبوعين على القادمين من مصر.

ويخضع نحو 100 مواطن إسرائيلي للحجر الصحي حاليا بسبب تفشي الفيروس، حسب المصدر نفسه، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، عن 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.

وفي الخليج قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من يوم الاثنين 9 مارس وحتى إشعار آخر.