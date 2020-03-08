أكاديمي عُماني يعلق على ما يدور في قصور آل سعود ويترفع عما فعله هؤلاء بأيام السلطان قابوس الأخيرة

عقد الأكاديمي العُماني البارز الدكتور حيدر اللواتي، مقارنة بين تعامل العُمانيين مع الأخبار الواردة من السعودية وحالة التوتر الكبيرة هناك، وبين ما فعلته حسابات خليجية معروفة بعضها سعودي في الأيام الأخيرة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ونشر الشائعات مستهدفة استقرار السلطنة.

وقال “اللواتي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”في آخر ايام قائد #عُمان الراحل، رحمه الله، شاهدنا هجمة عنيفة من بعض الحسابات الخليجية استهدفت السلطنة وسلطانها واستقرارها، شماتة وتجريحا وتدليسا”

في آخر ايام قائد #عُمان الراحل، رحمه الله، شاهدنا هجمة عنيفة من بعض الحسابات الخليجية استهدفت السلطنة وسلطانها واستقرارها، شماتة وتجريحا وتدليسا، ونحن الان نسمع عن اخبار هنا واحداث هناك ومع ذلك نترفع ونسمو ولا يبدر منا في حق اوطانهم ما بدر منهم في حق وطننا، لعلهم يعتبرون! — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) March 8, 2020

وتابع موضحا الفرق بين أخلاق العُمانيين وغيرهم من الحاقدين على السلطنة:” نحن الان نسمع عن اخبار هنا واحداث هناك ومع ذلك نترفع ونسمو ولا يبدر منا في حق اوطانهم ما بدر منهم في حق وطننا، لعلهم يعتبرون!”

والسبت، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السابق، وآخرين.

وقالت الصحيفة حينها، نقلًا عن شهود عيان لم تسمهم، إن عملية الاعتقال تمت من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من جانب السلطات السعودية.

من جهتها نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الذي اعتقلته السلطات السعودية، صباح الجمعة، كان مستاءً من قرار إغلاق الحرمين الشريفين كإجراء احترازي ضد كورونا.

ولفتت أسوشييتد برس، إلى أن اعتقال الأميرين قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تسلم محمد بن سلمان العرش خلفا لأبيه، لأنهما بديلين محتملين لتولي الحكم في المملكة، مستشهدة على ذلك بتقرير سابق لـ”مجموعة أوراسيا الاستشارية”.

ورداً على التحليلات عن أن عملية الاعتقال جرت بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز، أوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن “وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التقى الملك سلمان، في 20 فبراير الماضي، وظهر العاهل السعودي بصحة جيدة”.