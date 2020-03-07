الملك سلمان وولي عهده
الملك سلمان وولي عهده
الهدهد

هل مات الملك سلمان؟؟ .. “مجتهد” يكشف معلومات جديدة عمّا جرى مع الأمراء المعتقلين

كتب وطن
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كشف المغرد السعودي الشهير “” عن تطورات جديدة متعلقة بما حدث في بعد اعتقال عدد من الأمراء البارزين .

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ إن بن عبدالعزيز “توفي أو يحتضر”.

وأضاف أن المعتقلين من العائلة بالعشرات وليس فقط الأمير أحمد وأبناء نايف.

وذكر أن الموظفين في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية.

وأفاد أن ولي العهد ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا.

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