هل قررت سلطنة عمان تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا؟؟

نفت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ما يتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، حول تعليق الدراسة في السلطنة بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

#التربية_والتعليم | لا صحة لما يتم تداوله حول تعليق الدراسة وتدعو الوزارة إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي pic.twitter.com/eNyYcZ0X3L — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) March 7, 2020

وأوصت وزارة الصحة العمانية بعدم قيام أي مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة دون التنسيق المسبق، حيث أن قرار تعليق الدراسة في أي مؤسسة تعليمية يعتمد على الوضع الوبائي المحلي للمرض وتقييم المخاطر للحالات المؤكدة مخبريًا والمخالطين لها.

لكنّ هاشتاغ “تعليق_الدراسه_عمان” تصدّر قائمة الترند بموقع “تويتر في سلطنة عمان.

وانتقد مغردون عدم تعطيل الدوام في المدراس والجامعات من باب الوقاية، خاصةً وأن السلطنة سجلت ست عشرة اصابة بالفيروس لغاية اليوم .

حقيقة يعني م طبيعين ينتظرو حد يموت عشان يعرفو انه الوضع خطير ؟ وفوق ذا كله اول شي ترا روح الي فينا امانه عندنا نحافظ عليها لازم ملك ربنا م دام ربنا حرم علينا الانتحار هذا ويش الي الحين؟ نعق نفسنا للتهلكه بيدنا؟ #تعليق_الدراسة_عمان https://t.co/h34shFzdZy — 𝘡𝘢𝘩𝘳𝘢. (@zahradalhami) March 7, 2020

#تعليق_الدراسة_عُمان

إدارة الكليات والجامعات والمدارس ما اتوقع محتاجه قرار وزاري للتعليق الدراسة او بالأخص الأهالي ما محتاجه حد يقولها تم تعليق الدراسة عسب نحمي أنفسنا وإخوانا من الموت قرار مصيرنا نحن كناس عاقله فِ أيدنا،أنفسنا أمانة عندنا نحن المسؤولين عن حمايتها أمام الله… — ﮼سُهى،المعمرية🦌💙. (@_s_f20) March 7, 2020

نطالب ب تعليق المدارس والكُليات والجامعات { الوقايه خَير مِن العلاج}

جَميع الدول المتواجدة بها الفيروس #كرونا ومن اجل سلامه وطنهم تم تعليق الدراسة فما نُحن الا بَشر لا يَزيدون عنّا شيء ولا ينقصون لماذا الإصرار ؟ #تعليق_الدراسة_عمان — 𝑭𝑨𝒀𝑫𝑯 𝑨𝑳 𝑵𝑶𝑶𝑹♘. (@faydhx) March 7, 2020

وين المعقمات والكمامات ليش مامتوفرين فالمدارس يعني ماتريدو تعلقو الدراسه وماتريدو توفرو هالاشياء للطلبه الاختلاط في الطابور والباصات والصفوف والمقصف كل هالاماكن تسبب عدوى للطلبه وكثير ناس جايبن من ايران واولادهم رايحين المدرسه بعد #تعليق_الدراسة_عمان — ᔕᗩIF🙎‍♂️💛؛ (@orr9_) March 7, 2020

وزارة الصحة ،وزارة التربية ،وزارة التعليم العالي مادام هناك حالات تم اكتشافها بين الطلاب فالأفضل إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين، فاغلب اولياء الامور في قلق دائم على ابنائهم ويمكن اختصار المنهج الدراسي بحذف فصل واحد من كل مادة .

الدراسة تعوض ولكن الروح لا تعوض. #تعليق_الدراسه_عمان — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 7, 2020