عمانيون يطالبون بتعطيل الدراسة في سلطنة عمان لمنع انتشار فيروس كورونا
عمانيون يطالبون بتعطيل الدراسة في سلطنة عمان لمنع انتشار فيروس كورونا
الهدهد

هل قررت سلطنة عمان تعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا؟؟

كتب وطن
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نفت وزارة التربية والتعليم في ما يتم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، حول تعليق الدراسة في السلطنة بسبب تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس .

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي.

وأوصت وزارة الصحة العمانية بعدم قيام أي مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة دون التنسيق المسبق، حيث أن قرار تعليق الدراسة في أي مؤسسة تعليمية يعتمد على الوضع الوبائي المحلي للمرض وتقييم المخاطر للحالات المؤكدة مخبريًا والمخالطين لها.

لكنّ هاشتاغ “” تصدّر قائمة الترند بموقع “تويتر في سلطنة عمان.

وانتقد مغردون عدم تعطيل الدوام في المدراس والجامعات من باب الوقاية، خاصةً وأن السلطنة سجلت ست عشرة اصابة بالفيروس لغاية اليوم .

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