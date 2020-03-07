“شاهد” كيف ظهرت أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي بعد إصابتها بـ”كورونا”

ظهرت أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة في فيديو من داخل الحجر الصحي تطمئن فيه محبيها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها كانت تشعر بحرارة مرتفعة واوجاع في جسدها ورأسها.

وبخصوص أطفالها قالت لجين إنهم بصحة جيدة.وشكرت كل من سأل عنها.

المذيعة وعارضة الازياء اللبنانية #لجين_عضاضة تطمئن الناس بعد إصابتها بفيروس #كورونا وترسل هذا الفيديو من غرفة الحجر الصحي في المستشفى pic.twitter.com/h1t1EDCYzy — سيدتي فن (@sayidatystars) March 7, 2020

وكانت عارضة الازياء اللبنانية وأرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي لُجين عضاضة قد أصيبت بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا إلى لبنان، وتم الحجر عليها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

ووليد الجفالي، رجل أعمال وملياردير سعودي توفي في عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.