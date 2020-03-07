لجين عضاضة بعد اصابتها بفيروس كورونا
لجين عضاضة بعد اصابتها بفيروس كورونا
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“شاهد” كيف ظهرت أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي بعد إصابتها بـ”كورونا”

كتب وطن
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ظهرت أرملة الملياردير السعودي المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية في فيديو من داخل الحجر الصحي تطمئن فيه محبيها، بعد إصابتها بفيروس المستجد.

وقالت إنها كانت تشعر بحرارة مرتفعة واوجاع في جسدها ورأسها.

وبخصوص أطفالها قالت لجين إنهم بصحة جيدة.وشكرت كل من سأل عنها.

وكانت عارضة الازياء اللبنانية وأرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي لُجين عضاضة قد أصيبت بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا إلى ، وتم الحجر عليها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

ووليد الجفالي، رجل أعمال وملياردير سعودي توفي في عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.

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