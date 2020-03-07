“شاهد” كارثة في الكويت .. حريق متعمد يلتهم 8 أطفال ونجاة 5 والخادمات يهربن!

لقي 8 أطفال مصرعهم ونجا خمسة لنفس الأسرة جراء حريق كبير اندلع في منزل بمدينة صباح الأحمد في الكويت اليوم السبت .



وأشارت “الإطفاء” في بيان لها إلى أن الفرق عملت على إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا فنقلوا إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق.



وقال مصدر أمني إن خادمتين شوهدتا أثناء هربهما من المنزل؛ ضبطت إحداهما فيما لاذت الأخرى بالفرار.



وأضاف أن النيابة العام صنفت الحريق حريقا عمديا.

انا لله وانا اليه راجعون



فاجعه في مدينة صباح الاحمد.

حريق منزل مما تسبب بوفاة 8 أشقاء اطفال ( اولاد وبنات)وهروب الخادمتين من المنزل حيث تم ضبط واحدة وهي إثيوبية والأخرى هاربه. pic.twitter.com/xVmMtJp3Mv — تفتيش (@Tafteshq8) March 7, 2020