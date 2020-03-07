مصرع 8 أطفال بحريق منزل بمدينة صباح الأحمد في الكويت
مصرع 8 أطفال بحريق منزل بمدينة صباح الأحمد في الكويت
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“شاهد” كارثة في الكويت .. حريق متعمد يلتهم 8 أطفال ونجاة 5 والخادمات يهربن!

كتب وطن
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لقي 8 أطفال مصرعهم ونجا خمسة لنفس الأسرة جراء كبير اندلع في منزل بمدينة في اليوم السبت .

وأشارت “الإطفاء” في بيان لها إلى أن الفرق عملت على إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جدا فنقلوا إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق.

وقال مصدر أمني إن خادمتين شوهدتا أثناء هربهما من المنزل؛ ضبطت إحداهما فيما لاذت الأخرى بالفرار.

وأضاف أن النيابة العام صنفت الحريق حريقا عمديا.

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