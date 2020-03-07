حساب سعودي شهير يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الأمراء ومخطط الانقلاب الذي قادوه

كشف حساب شهير على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل ليلة اعتقال الأمراء في السعودية، على رأسهم الامير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تهمة الخيانة التي وجهها ابن سلمان للمعتقلين “لها أصل وفيها دليل”. حسب قوله.

وقال حساب العهد الجديد في تغريدة رصدتها “وطن”، إن التهم التي وجهت إلى الأمراء قد عُرضت على مجموعة من كبار الأمراء بعد حملة الاعتقالات التي شهدتها السعودية أمس الجمعة، لافتاً كذلك إلى أنه باختصار ينطبق على المجموعة المعتقلة القول المأثور:”يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه”.

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تهمة (الخيانة) التي وجهها ابن سلمان للأمير أحمد بن عبدالعزيز وبقية المعتقلين (لها أصل وفيها دليل)، وقد عُرضت الأدلة على مجموعة من كبار الأمراء بعد حملة الاعتقالات .. باختصار، ينطبق على المجموعة المعتقلة القول المأثور: "يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه". — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 7, 2020

ونفى العهد الجديد الشائعات التي توارت حول تدهور صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، موضحاً أن الملك بصحة جيدة، وعلى علم كامل بكافة ما حدث، ووقع شخصياً على أوامر الاعتقال.

وزاد الحساب الشهير أن الاعتقالات التي حدثت، لا علاقة لها بتنحي الملك، إلى جانب أن حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الشخصيات الكبيرة من أمراء وضباط، لافتاً إلى أن تلك الحملة جاءت بناءً على دلائل وقرائن حقيقية تورّط المتهمين.

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* الملك بصحة جيدة، وعلى علم كامل بكافة ما حدث، ووقّع شخصياً على أوامر الاعتقال.

* لا علاقة لتنحي الملك بحملة الاعتقالات هذه.

* الاعتقالات طالت عشرات الشخصيات الكبيرة، من أمراء وضباط.

* الاعتقالات جاءت بناءً على دلائل وقرائن حقيقية تورّط المتهمين. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 7, 2020

ووعد الحساب الشهير بنشر تفاصيل قائمة الامراء المعتقلين، وما هي الخيانة التي تورطوا فيها، وكيف تمت عملية الاعتقال.

وكانت وكالة “رويترز” كشفت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على احتجاز ثلاثة أمراء، مشيرة إلى أنه وقع أمر الاعتقالات شخصياً- حسب ما أبلغها مصدر خاص- وفق ما قالت، فيما قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن “20” أميراً سعودياً اعتقلوا بأمر محمد بن سلمان على خلفية مزاعم تقول إنهم جزء من انقلاب يهدف إلى الإطاحة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن الملك يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة، كما أشارت الوكالة إلى أن المعتقلين يواجهون اتهامات بـ”الخيانة”.

واحتجزت السعودية ثلاثة أمراء سعوديين بارزين، من بينهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ابن شقيق العاهل السعودي، بدعوى التخطيط لانقلاب، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

وتحرك الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية وابن الملك سلمان والحاكم الفعلي للبلاد، لتعزيز سلطته منذ إزاحة الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد عام 2017. وفي وقت لاحق من ذلك العام، احتجز الأمير محمد بن سلمان عدداً من أفراد الأسرة المالكة وشخصيات سعودية بارزة أخرى داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض، على مدى شهور، في حملة ضد الفساد أحدثت صدمة في الداخل والخارج.