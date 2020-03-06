هل تقف الإمارات وراء التفجير الإنتحاري قرب السفارة الأمريكية بتونس؟ مغرد يكشف الأسباب
ألمح مغرّد قطريّ شهير بـ”تويتر” الى وقوف الإمارات وراء التفجير الإنتحاري المزدوج الذي نفذه انتحاريان قرب السفارة الأمريكية في تونس.
وأعاد المغرّد “بوغانم” نشر تغريدة كتبها منذ شهرين، قال إنّ ما جاء فيها أصابت 1000% .
وقال في تلك التغريدة: “بعد التقارب التركي التونسي الجزائري فيما يخص الملف الليبي فأتوقع بنسبه كبيره للغايه اعمال ارهابيه في تونس لتحييد موقفها عن هذا التقارب حفظ الله تونس من مكائد الامارات”.
وقال “بوغانم” معلقاً: “تغريدة كتبتها منذ شهرين أصابت 1000% توقيت التفجير بعد استقرار الحكومة التونسية . اختيار السفارة الامريكية بعد مصالحة افغانستان وامريكا في قطر”.
وأضاف أن داعش سيتبنى الهجوم، معتبراً ان الهدف “تحييد تونس عن تركيا وقطر”، قائلاً: “ابحث عن الامارات”.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل أحد رجال الأمن في التفجير الإنتحاري الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية ونفذه انتحاريان على متن دراجة نارية، فيما أصيب 5 أمنيين ومدني.
وتحدث شهود عيان في منطقة البحيرة بطريق الضاحية الشمالية للعاصمة عن إحاطة سيارات أمنية بالمنطقة، وفرضها طوقا أمنيا، ثم تحدثت مصادر عن توسيع دائرة المنطقة المطوقة.