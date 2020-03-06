هل تقف الإمارات وراء التفجير الإنتحاري قرب السفارة الأمريكية بتونس؟ مغرد يكشف الأسباب

ألمح مغرّد قطريّ شهير بـ”تويتر” الى وقوف الإمارات وراء التفجير الإنتحاري المزدوج الذي نفذه انتحاريان قرب السفارة الأمريكية في تونس.

وأعاد المغرّد “بوغانم” نشر تغريدة كتبها منذ شهرين، قال إنّ ما جاء فيها أصابت 1000% .



وقال في تلك التغريدة: “بعد التقارب التركي التونسي الجزائري فيما يخص الملف الليبي فأتوقع بنسبه كبيره للغايه اعمال ارهابيه في تونس لتحييد موقفها عن هذا التقارب حفظ الله تونس من مكائد الامارات”.

بعد التقارب التركي التونسي الجزائري

فيما..يخص الملف الليبي

فأتوقع بنسبه كبيره للغايه اعمال ارهابيه

في تونس لتحييد موقفها عن هذا التقارب

حفظ الله تونس من مكائد الامارات

للحفظ وبقوه..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) December 26, 2019

وقال “بوغانم” معلقاً: “تغريدة كتبتها منذ شهرين أصابت 1000% توقيت التفجير بعد استقرار الحكومة التونسية . اختيار السفارة الامريكية بعد مصالحة افغانستان وامريكا في قطر”.



وأضاف أن داعش سيتبنى الهجوم، معتبراً ان الهدف “تحييد تونس عن تركيا وقطر”، قائلاً: “ابحث عن الامارات”.

تغريده كتبتها منذ شهرين اصابت 1000%

توقيت التفجير بعد استقرار الحكومه التونسيه

اختيار السفاره الامريكيه بعد مصالحة

افغانستان وامريكا في قطر

داعش➡️هي من ستتبنى

الهدف تحييد تونس عن تركيا وقطر

ابحث عن الاماراااات..!! https://t.co/s7IFPaZ9yk — بوغانم (@hassanalishaq37) March 6, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل أحد رجال الأمن في التفجير الإنتحاري الذي وقع في محيط السفارة الأمريكية ونفذه انتحاريان على متن دراجة نارية، فيما أصيب 5 أمنيين ومدني.

وتحدث شهود عيان في منطقة البحيرة بطريق الضاحية الشمالية للعاصمة عن إحاطة سيارات أمنية بالمنطقة، وفرضها طوقا أمنيا، ثم تحدثت مصادر عن توسيع دائرة المنطقة المطوقة.