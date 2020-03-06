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“شاهد” زوجة ملياردير سعودي تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي

كتب وطن
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أصيبت أرملة الملياردير السعودي عارضة الأزياء اللبنانية السابقة بفيروس بعد عودتها من الى .

وتم الحجر على لجين عضاضة في .

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض.

ووليد الجفالي، رجل أعمال وملياردير سعودي توفي في عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان.

الملياردير السعودي وليد الجفالي

كان “الجفالي” رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه- واحدة من أكبر الشركات في السعودية- وتولى منصبه بعد وفاة والده .

وكان وليد هو أيضا رئيس شركته الشخصية “دبليو إنفستمنتس”، شركة استثمارية خاصة تعمل أساسا في زيوريخ.

وتزوج “الجفالي” من بسمة السليمان وأنجب منها 3 أبناء، وتزوج بعدها من كريستينا استرادا وأنجب منها ابنا واحدا، وأنجب من زوجته الأخيرة قبل وفاته لجين عضاضة ابنين.

وكان للشيخ الوليد مجموعة كبيرة من المجوهرات التي طلب منه أن يدفعها لزوجته السابقة “كريستينا استرادا” بعد تسوية طلاق بقيمة 95 مليون دولار في عام 2014، أي أقل من طلبها بمبلغ 5 مليارات و 103 ملايين دولار والذي أصبح أكبر تسوية في تاريخ القانون الإنجليزي.

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