انتحاريان يفجران نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس
انتحاريان يفجران نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس
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تظاهرا بالاستفسار عن معلومة .. انتحاريان يفجّران نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس

كتب وطن
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قُتل كانا على متن دراجة نارية اليوم الجمعة بعدما أقدما على تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط بتونس.بحسب الوكالة الرسمية

وأصيب في التفجيرين 5 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.

وأضاف مصدر أمني تونسي ان الإنتحاريين تظاهرا بالاستفسار عن معلومة قبل ان يقوما بتفجير نفسيهما.

وذكرت تقارير إخبارية أن عناصر من قوات المارينز اعتلت سطح مبنى السفارة الأميركية في تونس.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى.

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