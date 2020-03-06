تظاهرا بالاستفسار عن معلومة .. انتحاريان يفجّران نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس

قُتل انتحاريان كانا على متن دراجة نارية اليوم الجمعة بعدما أقدما على تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.بحسب الوكالة الرسمية
وأصيب في التفجيرين 5 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.
وأضاف مصدر أمني تونسي ان الإنتحاريين تظاهرا بالاستفسار عن معلومة قبل ان يقوما بتفجير نفسيهما.
وذكرت تقارير إخبارية أن عناصر من قوات المارينز اعتلت سطح مبنى السفارة الأميركية في تونس.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى.