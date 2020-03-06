تظاهرا بالاستفسار عن معلومة .. انتحاريان يفجّران نفسيهما قرب السفارة الأمريكية في تونس

قُتل انتحاريان كانا على متن دراجة نارية اليوم الجمعة بعدما أقدما على تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.بحسب الوكالة الرسمية

الصور الأولى بعدما فجر انتحاريان نفسيهما في دورية أمنية كانت تحمي #السفارة_الأميركية ما أدى إلي وقوع عدد من الإصابات.#التلفزيون_العربي pic.twitter.com/6ykbPrTffe — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 6, 2020

وأصيب في التفجيرين 5 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لإصابة مدني واحد بجروح خفيفة.



وأضاف مصدر أمني تونسي ان الإنتحاريين تظاهرا بالاستفسار عن معلومة قبل ان يقوما بتفجير نفسيهما.

انتحاري على متن دراجة نارية يفجر نفسه قرب السفارة الأميركية في تونس. https://t.co/Fx94A8ahkD — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 6, 2020

وذكرت تقارير إخبارية أن عناصر من قوات المارينز اعتلت سطح مبنى السفارة الأميركية في تونس.







وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى.