تطوّر خطير .. اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود وآخرين

أكد حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

تأكد الآن:

1. اعتقال الأمير (أحمد بن عبدالعزيز)، أحد كبار أمراء آل سعود، وأخطر من يعتقلهم ابن سلمان.

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2. اعتقال وزير الداخلية، الأمير (عبد العزيز بن سعود).

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3. اعتقال (مجموعة أخرى من الأمراء)، التفاصيل لاحقاً. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 6, 2020

وكان “العهد الجديد” كشف مفاجأة من العيار الثقيل عن اعتقال السلطات السعودية أميرين كبيرين.



وأورد “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة رصدتها “وطن” أن أحد الأميرين المُعتقلين من كبار العائلة، وعضو في هيئة البيعة.



وأكد الحساب الشهير أنه سينشر التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها.

أنباء عن اعتقال أميرين كبيرين، أحدهما من كبار العائلة، وعضو في هيئة البيعة .. التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها. — العهد الجديد (@Ahdjadid) March 6, 2020

من جهته، أكدّ المغرّد السعودي الشهير “مجتهد” صحة ما نشره “العهد الجديد” .



وقال في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ مصادره تؤكد كلام “العهد الجديد” .



وأضاف أن “الأميرين أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”.