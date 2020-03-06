الأمير أحمد وولي العهد محمد بن سلمان
الأمير أحمد وولي العهد محمد بن سلمان
تقارير

تطوّر خطير .. اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود وآخرين

كتب وطن
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أكد حساب “” بموقع تويتر، اعتقال السلطات الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وكان “العهد الجديد” كشف مفاجأة من العيار الثقيل عن اعتقال السلطات السعودية أميرين كبيرين.

وأورد “العهد الجديد” في تغريدةٍ مقتضبة رصدتها “وطن” أن أحد الأميرين المُعتقلين من كبار العائلة، وعضو في .

وأكد الحساب الشهير أنه سينشر التفاصيل لاحقاً بعد تأكدها.

من جهته، أكدّ المغرّد السعودي الشهير “” صحة ما نشره “العهد الجديد” .

وقال في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ مصادره تؤكد كلام “العهد الجديد” .

وأضاف أن “الأميرين أخطر من يمكن أن يتعرض للاعتقال”.

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