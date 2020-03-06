حمد المزروعي
حمد المزروعي
الهدهد

تزامناً مع اعتقال الأمراء في السعودية .. القذر الإماراتي حمد المزروعي ينشر تغريدة “مثيرة”

كتب وطن
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بالتزامن مع خبر اعتقال الأمراء في ، كتب المغرد الإماراتي الأقذر في المنطقة تغريدة “مثيرة” اعتبرها كثيرون رسالة مبطنة تحمل العديد من الدلالات .

وكتب البذيء “المزروعي” في التغريدة: “كش ملك”.

وراى مغردون أن التطورات الأخيرة في السعودية تمت بترتيب إماراتي كامل وخاصة من ولي عهد ابوظبي .

واعتبروا أن “المزروعي” يقصد بتغريدته، أن بن عبدالعزيز قد مات، وأن الملك القادم هو ولي العهد ، وأن الإعتقالات الأخيرة جاءت لتسهيل وصول ولي العهد للعرش دون اي عقبات من امراء “” .

وأكدت صحيفتي “وول ستريت جورنال” و “نيويورك تايمز” الأميركيتين نقلتا عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك وولي العهد السابق .

وقالت الصحيفتان إن الاعتقال شمل أيضا الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وبحسب “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

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