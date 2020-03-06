اغلاق الحرم المكي
اغلاق الحرم المكي
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“اللهم اقطع دابر مانعي عبادك من زيارة بيتك ظلماً”.. تغريدة نارية لكاتب قطري عن إغلاق الحرم

كتب وطن
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علّق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي على مشهد إغلاق الحرم المكي لتعقيمه لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال “الحرمي” في تغريدة بــ”تويتر”: “كم هو مؤلم أن ترى صحن المشرفة وهو يخلو – ولو مؤقتا – من الطائفين الراكعين الساجدين .. وهو الذي يعج بهم دون انقطاع ليلًا ونهارًا”.

وأضاف: “لم تتعوّد الأنظار على هذا المشهد”.

وختم بالقول: “اللهم احفظ بيتك المعظّم وضيوفك من الأذى .. واقطع دابر مانعي عبادك من زيارة بيتك ظلما وعدوانا”.

وأعادت السعودية فتح الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن أغلقا لتعقيمهما لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكانت السعودية قد قررت إغلاق الحرمين بين صلاتي العشاء والفجر في إطار إجراءات احترازية اتخذتها لمواجهة انتشار كورونا شملت أيضا إغلاق صحن الطواف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين وجميع القاطنين في مكة المكرمة.

وأكدت السلطات أنه لن يسمح بالاعتكاف والافتراش داخل الحرمين، إضافة إلى قرارها إغلاق مشارب ماء زمزم والمسجد القديم في الحرم النبوي الشريف بمـا فيه الروضة وغلق مقبرة البقيع.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة المشرفة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها عوائق بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

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