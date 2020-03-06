الأمير محمد بن نايف وشقيقه ينضمّا للأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية بعد اعتقال “بن سلمان” لهم

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك، و محمد بن نايف ولي العهد السابق، وفتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأخير نواف بن نايف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “العهد الجديد” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.