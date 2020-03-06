محمد بن سلمان ومحمد بن نايف
محمد بن سلمان ومحمد بن نايف
تقارير

الأمير محمد بن نايف وشقيقه ينضمّا للأمير أحمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية بعد اعتقال “بن سلمان” لهم

كتب وطن
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أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات اعتقلت الأميرين أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك، و ولي العهد السابق، وفتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأخير نواف بن نايف.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن شهود عيان، فإن عملية الاعتقال تمت بأمر مباشر من ولي العهد السعودي، .

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، مشيرة إلى أن سبب الاعتقال هو “خيانة الوطن”.

وشددت الصحيفة على أن ولي العهد السعودي بهذه الاعتقالات قد عزز قوته بشكل أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

وكان حساب “” الشهير بـ”تويتر” أول من بادر لنشر معلومات واسماء الأمراء الذين تم اعتقالهم في السعودية .

واكد “العهد الجديد” اعتقال السلطات السعودية أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال إن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، سيكشف تفاصيل عنهم لاحقاً .

ووصف “العهد الجديد” اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

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