يوسف بن علوي يكشف سبب عدم تدخل الدول العربية في سوريا والعراق وهذا ما قاله عن تركيا

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أن الدول العربية لم تتدخل في الشأن السوري أو العراقي خلال أزمتيهما اللتين اندلعتا منذ سنوات، لأنها “غير قادرة على ذلك”.

وقال بن علوي، في مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس الأربعاء: “لم تتدخل الدول العربية في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة الولايات المتحدة إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية”.

وأضاف أن “الجوار العربي التركي فصلي وفقًا لتقلبات الحكومات بين تركيا والدول العربية، ولكنه ليس عدائي بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح”.

وشهد مقر جامعة الدول العربية، أمس الاربعاء، أعمال الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وفي بداية الاجتماع سلّم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئاسة أعمال الدورة الجديدة إلى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وسبق الاجتماع الوزاري عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش ومشاركة وزراء الدول الأعضاء إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

كما عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا برئاسة بن علوي وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.