هل تم إلغاء صلاة الجمعة في الأردن بسبب كورونا؟.. الأوقاف ترد وتحسم الأمر

ردت وزارة الأوقاف في الأردن على الأخبار المتداولة على نطاق واسع بمواقع التواصل، حول إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا.

الناطق الإعلامي بالوزارة حسام الحياري وبحسب موقع “رؤيا” الإخباري الأردني قال، اليوم الخميس، إنه لا يوجد قرار بعد بوقف صلاة الجمعة ليوم غد، بسبب فيروس كورونا المستجد، فليس هناك ما يدعو للقلق.

“الحياري” أكد كذلك لوكالة الانباء الاردنية “بترا” أن الوزارة ملتزمة بما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات وارشادات وقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وخطبة الجمعة الموحدة ليوم غد الجمعة، بحسب المتحدث باسم الأوقاف ستكون بعنوان “توجيهات الاسلام للوقاية من الامراض والاوبئة” داعيا المواطنين الى عدم الانسياق خلف الاشاعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

وكان الأردن أعلن عن أول حالة إصابة بكورونا لمواطن قادم من إيطاليا يوم الاثنين الماضي، حيث أعلنت السلطات نقله إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى حكومي بالعاصمة عمان.

ووفق تقرير نشرته وكالة أنباء بترا، فإن المواطن المصاب كان في الحجر الصحي منذ أيام، وبعد اكتشاف إصابته نقل إلى قسم العزل.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في مؤتمر صحفي حينها، إن هذا المواطن كان قد عاد إلى المملكة في 16 فبراير، حيث تم الطلب منه الحجر على نفسه في منزله، والمتابعة مع كوادر الوزارة وعندما ظهرت عليه الأعراض تم نقله إلى قسم العزل.

وأشار إلى أنه تم الحجر على المصاب وعائلته وحتى أحد أصدقائه الذي كان قد اختلط به خلال أيام الماضية، وسيتم تطهير منزل المصاب بالكامل، إضافة إلى تتبع أي أشخاص كان على تواصل معهم.

وكشف جابر أنه إذا ارتفعت الإصابات بكورونا إلى 20 سيتم إغلاق المدارس ومنع التجمعات.