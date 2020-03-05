“شاهد” معجب يطلب يد هيفاء وهبي للزواج.. ركع أمامها وقدم لها وردة حمراء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل للفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​، ظهر خلاله أحد المعجبين وهو يحاول أن يمسكها من يدها، فأبعده رجال الأمن.

وعندما عرفت هيفاء أن الشاب أراد أن يعبر لها عن محبته، سمحت له بالصعود إلى المسرح، فقام باحتضانها وتصرف معها بغرابة، فحاولت أن تبتعد عنه بلياقة، ثم ركع أمامها على ركبتيه وقدم لها وردة حمراء، فشكرته هيفا وطلبت منه مغادرة المسرح، لكنه كان مصراً على قول شيء لها، فأخذ منها الميكروفون لكن رجال الأمن لم يسمحوا له بالتمادي في الحديث، وذلك وفق ما نقلته (مجلة سيدتي).

وكانت الشائعات قد طالت هيفاء طوال الفترة الماضية بشأن وجود علاقة عاطفية بينها وبين محمد الوزيري مدير أعمالها السابق ومنتج فيلمها الجديد “أشباح أوروبا”، والذي يتردد اسمه دوماً كزوج محتمل لها، حيث قام بنشر صورة تجمعه بهيفاء وعلق عليها مؤكداً أن كل الكلام الذي يتردد عن الحب “مجرد أكاذيب”.