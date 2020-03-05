مشهد غير مطمئن.. “شاهد” ماذا يحدث أمام سفارة الكويت في مصر بعد قرار منع دخول المصريين؟

نشر ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة أظهرت تجمهرا لعدد من المواطنين المصريين أمام سفارة الكويت بالقاهرة، بعد إلغاء تأشيرات سفرهم بناء على قرار الكويت منع دخول المصريين إليها مؤقتا.

شهود عيان بحسب مواقع إعلام مصرية أكدوا أن هؤلاء المصريين يرغبون باستخراج شهادة تفيد بخلو المسافر من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن استخراج الشهادة يعد شرطًا لدخول المصريين إلى الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية قررت، في وقت سابق حظر دخول المصريين أو القادمين من مصر، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، لتشترط بعدها تقديم شهادة تثبت خلوهم من المرض.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في الكويت حتى صباح الخميس، إلى 58 حالة وجميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وقبل يومين أفادت هيئة الطيران المدني الكويتي، خلال بيان، بإجراء فحص طبي للقادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إلى دولة الكويت، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد .