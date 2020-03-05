لهذا السبب خفّضت وكالة “موديز” تصنيف سلطنة عمان وغيرت النظرة المستقبلية لها

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف سلطنة عمان من BA1 إلى BA2‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن الدافع الرئيسي لخفض تصنيف سلطنة عمان هو تراجع القوة المالية، والذي يظهر في ارتفاع الدين الحكومي، وضعف مقاييس القدرة على تحمل عبء الدين أكثر مما تتوقع موديز.

وتوقعت أن تعلن حكومة عمان أن تشرع في تنفيذ برنامج ضبط متوسط الأمد في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى أن معايير التصنيف الائتماني للسلطنة تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية متوسطة ومن أسعار النفط عند مستوى تصنيف ‭‭BA2‬‬.

وقالت موديز إن التوقعات أنه على مدى السنوات القليلة القادمة، ستواصل مقاييس القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي العماني والدين نفسه الضعف.