وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف سلطنة عمان ‭
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف سلطنة عمان ‭
تقارير

لهذا السبب خفّضت وكالة “موديز” تصنيف سلطنة عمان وغيرت النظرة المستقبلية لها

كتب وطن
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خفضت ، تصنيف سلطنة عمان من BA1 إلى BA2‬ وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن الدافع الرئيسي لخفض تصنيف سلطنة عمان هو تراجع ، والذي يظهر في ارتفاع ، وضعف مقاييس القدرة على تحمل عبء الدين أكثر مما تتوقع .

وتوقعت أن تعلن حكومة عمان أن تشرع في تنفيذ برنامج ضبط متوسط الأمد في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى أن معايير التصنيف الائتماني للسلطنة تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية متوسطة ومن أسعار عند مستوى تصنيف ‭‭BA2‬‬.

وقالت موديز إن التوقعات أنه على مدى السنوات القليلة القادمة، ستواصل مقاييس القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي العماني والدين نفسه الضعف.

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