كورونا يصل لهذه الكلية بسلطنة عُمان وتعليق الدراسة بها.. هذا ما حدث باجتماع طارئ

نقلت وسائل إعلام عُمانية أن كلية الدراسات المصرفية والمالية، أفادت في بيان لها بأنه تم اكتشاف حالة إصابة واحدة لأحد طلبة الكلية بفيروس كورونا (كوفيد 19) مساء يوم أمس الأربعاء.

وذكرت الكلية بحسب صحيفة “أثير” العُمانية، أنها عقدت صباح اليوم اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور خلفان البرواني رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثلي وزارة الصحة.

وكإجراء احترازي قررت الكلية تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وكافة الأنشطة والفعاليات ابتداءً من اليوم.

كما ذكرت بأنها ستقوم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مثل التعقيم الشامل لكافة مرافق الكلية ومتابعة أبنائها الطلبة لضمان سلامة الجميع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن “المصاب الجديد مواطن، وحالته مرتبطة بالسفر الى مدينة ميلان الإيطالية”.

وأعلنت السلطنة عن أول حالتين مؤكدتين لمرض فيروس كورونا، لمواطنتين قدمتا من إيران، في 24 فبراير الماضي.