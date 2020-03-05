صفقة سرية جرت بين الصحة العالمية والإمارات مقابل قدوم العالقين في الصين وعلاجهم بالمدينة الصحية

كشف حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن صفقة جرت خلف الكواليس بين منظمة الصحة العالمية، والحكومة الإماراتية.

وقال حساب “بدون ظل” الشهر على تويتر حيث يتابعه أكثر 260 ألف شخص، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن تسوية جرت خلف الكواليس، بين منظمة الصحة العالمية وبيننا، تم بموجبها قدوم العالقين في الصين وارسالهم للمدينة الصحية لمعالجتهم.

وأوضح “بدون ظل”، أن المقابل الذي طلبته الإمارات هو التستر على عدد المصابين بفايروس كورونا داخل الدولة، وكل مايشاع عن تكفل الشيخ محمد بن زايد برعايتهم عاري عن الصحة.!



جرت تسوية خلف الكواليس ، بين منظمة الصحة العالمية وبيننا ، تم بموجبها قدوم العالقين في الصين وارسالهم للمدينه الصحية

لمعالجتهم ، مقابل التستر على عدد المصابين

بفايروس كورونا داخل الدولة ، وكل مايشاع

عن تكفل الشيخ محمد بن زايد برعايتهم عاري

عن الصحة. — بدون ظل (@without__shadow) March 5, 2020

وكان ابن زايد قال إنه تابع بشكل شخصي عمليات إجلاء العالقين من رعايا دول شقيقة وصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات حيث تم إيداعهم الحجر الصحي.

وجاء هذا التصريح من ولي عهد أبوظبي تزامنا مع ما كشفته مصادر موثوقة في الإمارات، عن إصابة ابن زايد، بفيروس كورونا القاتل وسط تعتيم رسمي على الأمر.

وكتب “ابن زايد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات”.

تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 4, 2020

وتابع:”سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.”

ودعت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس “كورونا” المستجد وتفشيه في عدة دول.

وتحدثت مصادر عن نية الإمارات إلغاء حفلات الاعراس، في ظل تفشي الفيروس، وهو الامر الذي دفع الكثير من الناشطين للتساؤل عن اعداد المصابين الذي تخفيه الدولة.

وقالت الوزارة إنه في حال تم السفر فإنه سيجري اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة إلى البلاد وفق تقدير السلطات المختصة، والمتمثلة في الفحوص الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي، لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في المنشآت الطبية، وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

وتم تسجيل نحو 30 إصابة حتى الآن بفيروس “كورونا” في دولة الإمارات، من بينهم شخصان من روسيا وشخصان من إيطاليا و شخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق الدراجات في الإمارات مسبقا.