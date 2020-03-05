بعد أن استغلهما ابن سلمان للمكايدة وخلط الدين بالسياسة.. جميع المشاعر المقدسة بالسعودية مغلقة حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات السعودية اليوم، الخميس، إغلاق جميع المشاعر المقدسة في المملكة حيث سيتم إغلاق صحن الكعبة والمسعى بين الصفا والمروة، طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة في المسجد فقط.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية نشرت، بيانا نقلت فيه عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تأكيده أن إغلاق الحرمين الشريفين، سيكون بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، ويعاد فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.

وأرجع المصدر ذلك القرار، بأنه لمنع انتشار العدوى من فيروس “كورونا” الجديد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر أيضا أنه لن يسمح طوال فترة تعليق العمرة دخول أي “محرمين” (يرتدون زي الإحرام) إلى المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما قررت المملكة أنه لم يسمح للمحرمين بدخول المعتكفين أو من يقرروا الافتراش أو من يدخل الأطعمة والمشروبات.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في المسجد النبوي، بما فيها “الروضة الشريفة”، وغلق مقبرة البقيع.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة السعودية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة حتى الآن 5 حالات، آخرها زوج كان قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا مقاطع فيديو لصحن المطاف تظهر عمليات إخلاء للمتواجدين بداخله، فيما أظهرت فيديوهات أخرى الصحن خاليا من الزوار والمصلين، وشرع العاملون في تعقيمه وتطهيره.

ويبلغ عدد عمال النظافة بالمسجد الحرام 2000 عامل وعاملة، يعملون على مدار الساعة عبر 4 فترات.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت، الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى السعودية بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.