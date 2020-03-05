يأكل كل شيء في طريقه.. “شاهد” الجراد يجتمع مع كورونا على إيران ويزيد الأمور سوء في مشهد مرعب

اجتمعت أسراب الجراد مع فيروس كورونا القاتل على إيران لتزيد الوضع سوء، وتضاعف الكارثى التي تعاني منها إيران ولم تشهد مثلها من قبل في تاريخها.

وبينما كورونا يتخطف الإيرانيين من الشوارع، غزت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي جنوبي البلاد، وفقاً لموقع “راديو فردا” الإيراني.

رضا مير، المتحدث باسم منظمة وقاية النبات الإيرانية، قال إن أسراب الجراد قادمة من شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وفي وصف مرعب أشار إلى أن كثافة الجراد مرتفعة للغاية، فبعد رش المبيدات، تتشكل طبقة من الجراد الميت على الأرض تبلغ سماكتها بين 10 و15 سنتيمتراً.

مدير منظمة الجهاد الزراعي في مقاطعة خوزستان، أكد من جانبه أن أسراب الجراد هذا العام أكبر بسبعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً أن طول السرب كان لا يتعدى كيلو مترا واحدا في السابق، أما هذا العام فيتراوح بين 7- 10 كيلو متر.

وأشار إلى أن خطر هذه الأسراب لا يقل عن خطورة فيروس كورونا، فهي تأكل كل شيء في طريقها.

وضرب فيروس كورونا كل المدن الإيرانية، وأسفر عن إصابة 2922 شخصاً، كما بلغت عدد حالات الوفيات 92 حالة، وفقا لتصريحات السلطات الإيرانية، أما تقارير وسائل الإعلام الإيرانية فتؤكد أن عدد الإصابات بالآلاف، أما عدد الوفيات فيصل إلى 456.