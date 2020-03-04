السلطان قابوس توفي بعد لقائه بشهرين.. هكذا استقبل السلطان هيثم بن طارق ابن سلمان في قصر الحكم بمسقط

نشرت وسائل إعلام عُمانية مقاطع مصورة أظهرت استقبال السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، بقصر العلم العامر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
وظهر السلطان هيثم يرحب بـ”ابن سلمان” في قصر الحكم بمسقط ويستقبله بحفاوة، وبعدها انتقلا لداخل القصر لعقد اجتماع ثنائي.
من جانبه نشر خالد بن سلمان صورة من لقائه بالسلطان هيثم بن طارق اليوم، على حسابه الرسمي بتويتر وعلق عليها بقوله:” تشرفت بنقل رسالة من قيادة المملكة -يحفظها الله- إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال استقبال جلالته لي في مسقط”
وتابع وفق ما رصدته (وطن):”وأكدنا خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وسبل تطويرها بما يحقق مصالحنا المشتركة.”
يشار إلى أن خالد بن سلمان كان قد قام بزيارة للسلطنة في نوفمبر الماضي التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد وعدد من المسؤولين.
وتوفي السلطان قابوس عقب هذا اللقاء بشهرين في يناير 2020 عقب تدهور حالته الصحية.
وقالت وزارة الدفاع السعودية حينها بأن لقاء السلطان قابوس بالأمير ابن سلمان تم فيه التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت بأن نائب وزير الدفاع أشاد بحرص السلطان قابوس على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.
لا يوجدمواطنون عمانيون يدخلون موقع وطن غير الذباب الاليكتروني العماني الدجاااااااااااج !
نقول للاخوة في عمان والسعودية اذا بينكم مشاكل حلوها بعيدا عن الاراض اليمنية(محافظةالمهرة)؟
ونقول للاخوة السعوديين ارحلوا عن محافظة المهرة وتوجهوا الى صنعاء لمحاربة الحوثي كما تزعمون!اخرجوا من اليمن كما فعلت الامارات ولا تعيقوا طريقنا في محاربة الحوثي .؟!