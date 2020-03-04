السلطان قابوس توفي بعد لقائه بشهرين.. هكذا استقبل السلطان هيثم بن طارق ابن سلمان في قصر الحكم بمسقط

نشرت وسائل إعلام عُمانية مقاطع مصورة أظهرت استقبال ‫السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، بقصر العلم العامر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وظهر السلطان هيثم يرحب بـ”ابن سلمان” في قصر الحكم بمسقط ويستقبله بحفاوة، وبعدها انتقلا لداخل القصر لعقد اجتماع ثنائي.

استقبال بشوش من السلطان هيثم🇴🇲 لسمو الامير خالد بن سلمان🇸🇦 pic.twitter.com/67em5O849S — Gindibu (@History1060) March 4, 2020

من جانبه نشر خالد بن سلمان صورة من لقائه بالسلطان هيثم بن طارق اليوم، على حسابه الرسمي بتويتر وعلق عليها بقوله:” تشرفت بنقل رسالة من قيادة المملكة -يحفظها الله- إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال استقبال جلالته لي في مسقط”

تشرفت بنقل رسالة من قيادة المملكة -يحفظها الله- إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلال استقبال جلالته لي في مسقط، وأكدنا خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وسبل تطويرها بما يحقق مصالحنا المشتركة. pic.twitter.com/h9glXcP9UG — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 4, 2020

وتابع وفق ما رصدته (وطن):”وأكدنا خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وسبل تطويرها بما يحقق مصالحنا المشتركة.”

يشار إلى أن خالد بن سلمان كان قد قام بزيارة للسلطنة في نوفمبر الماضي التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد وعدد من المسؤولين.

الأمير #خالد_بن_سلمان نائب وزير الدفاع السعودي : يصل اليوم إلى السلطنة في زيارة رسمية .



صورة أرشيفية في شهر ٢٠١٩/١٢ #واف pic.twitter.com/EAk7rHGMh3 — سبق عُمان (@sabqoman) March 4, 2020

وتوفي السلطان قابوس عقب هذا اللقاء بشهرين في يناير 2020 عقب تدهور حالته الصحية.

ثاني زيارة للأمير خالد بن سلمان آل سعود خلال أربعة أشهر

إنما تدل على العلاقة السياسية الوثيقة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية

زيارته الحالية ذكرتنا بآخر زيارة عندما ألتقى المغفور له #اعز_الرجال_وأنقاهم طيب الله ثراه في نوفمبر الماضي pic.twitter.com/WQrUsu2ig8 — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) March 4, 2020

وقالت وزارة الدفاع السعودية حينها بأن لقاء السلطان قابوس بالأمير ابن سلمان تم فيه التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت بأن نائب وزير الدفاع أشاد بحرص السلطان قابوس على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.