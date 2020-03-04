بعد إصابته بكورونا.. هذا ما قاله محمد بن زايد من داخل الحجر الصحي في الإمارات

قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إنه تابع بشكل شخصي عمليات إجلاء العالقين من رعايا دول شقيقة وصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات حيث تم إيداعهم الحجر الصحي.

ويأتي هذا التصريح من ولي عهد أبوظبي تزامنا مع ما كشفته مصادر موثوقة في الإمارات، عن إصابة ابن زايد، بفيروس كورونا القاتل وسط تعتيم رسمي على الأمر.

وكتب “ابن زايد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي:”تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات”

تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 4, 2020

وتابع:”سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني.”

وكان الناشط الحقوقي الإماراتي البارز عبدالله الطويل، نقل عن مصدر خاص قوله- حسب ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”، (وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد_بن_زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا )، وهو الامر الذي تتكتم عليه السلطات الإمارات ولم تخرج في بيان رسمي لغاية اللحظة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات، قررت مساء الثلاثاء، تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني في الإمارات، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما قالت في بيانها.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19).