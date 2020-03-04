سعيدة ومستمتعة بالتحرش.. “شاهد” ما حدث بين فتاة سعودية وسائق داخل السيارة يفجر جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر فتاة توثق بكاميرا جوالها تحرش سائق أوبر بها لفظيا بينما هي لم تبدي أي ممانعة له بل وفتحت له الباب للتمادي.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي وثقته الفتاة بجوالها ـ على ما يبدو طلبا للشهرة ـ السائق وهو يتغزل فيها وفي جمالها بعبارات مثيرة.

#أجمل_بارتي بعض البنات اللي يصورون احد يتحرش فيهم تشعر انها مبسوطه وطايره من الفرح انه فيه احد يعاكسها ، والدليل نشرها للمقطع ،بدل ما تنشريه هنا تقدري ترفعي هذا المقطع للنيابه والمحكمه بتاخذ حقك ولكن تجلسي تعطيه جو وتدلعي بالكلام معاه واخرتها تنشري الفديو معناته هدفك الشهره فقط pic.twitter.com/QG4Q0FDSqr — استاذ جامعي (@os7211) March 4, 2020

هذه العبارات صعدت لقائمة الترند بعد رواج المقطع، الأمر الذي استنكره المغردون سواءً من السائق وغزله الغير لائق أو الفتاة التي سمحت له بذلك.

#اجمل_بارتي#سيده_الحسن



عبارات تصعد لقائمة الترند بعد رواج مقطع لسائق أوبر يتغزل بإحدى الفتيات بهذه العبارات، الأمر الذي استنكره المغردون سواءً من السائق وغزله الغير لائق أو الفتاة التي سمحت له بذلك. pic.twitter.com/ZsDiRttRyr — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) March 4, 2020

وظهر السائق وهو يقول للفتاة ” إنتي أجمل بارتي ، وإنتي سيدة الحسن والبهاء والجمال ” ، فيما كانت ترد الفتاة عليه بقولها ” شكرًا ”، وتسائل السائق : ” أتغزل أكثر ولا خلاص ؟ ” ، فقالت له : ” لا خلاص ” ، ليرد : ” ياقلبي ” .

وانتقد أحد النشطاء تصرف السائق والفتاة أيضا:”بعض البنات اللي يصورون احد يتحرش فيهم تشعر انها مبسوطه وطايره من الفرح انه فيه احد يعاكسها ، والدليل نشرها للمقطع”

وتابع:”بدل ما تنشريه هنا تقدري ترفعي هذا المقطع للنيابه والمحكمه بتاخذ حقك ولكن تجلسي تعطيه جو وتدلعي بالكلام معاه واخرتها تنشري الفديو معناته هدفك الشهره فقط”