فندق في أبوظبي يتحول لـ “قنبلة موقوتة” ومدير فرنسي يهدد بالإضراب.. “رويترز” تكشف تفاصيل خطيرة

تحول فندق شهير في أبوظبي بالإمارات إلى “قنبلة موقوتة” تهدد الإمارات برمتها، بعد الحجر الصحي على نزلائه ـ معظمهم من الأجانب ـ عقب اكتشاف إصابة نزيلين بكورونا.

واللافت في الأمر وما يثير الذعر هو محاولة هؤلاء النزلاء مغادرة الفندق أكثر من مرة وتهديدهم بالإضراب عن الطعام إذا لم يسمح لهم بالخروج، ما يضع الإمارات في مأزق كبير.

وبحسب ما نقلته “رويترز” فإن أحد أبرز هؤلاء النزلاء هو “روبرتو دامياني” مدير فريق فرنسي للدراجات، والذي هدد بالاضراب عن الطعام إذا لم تسمح السلطات الإماراتية لفريقه بمغادرة أبوظبي.

المدير الرياضي لفريق “كوفيديس”، قال إنه رغم أن الاختبارات جاءت سلبية تم وضع نحو 50 نزيلا من بينهم 18 متسابقا محترفا للدراجات قيد الحجر الصحي في فندق كراون بلازا منذ يوم الخميس الماضي.

وقال “دامياني” عبر الهاتف وفق “رويترز”: “خضعنا لفحص آخر يوم الأحد وتلقينا النتائج يوم الإثنين. كلها جاءت سلبية للفيروس. أتمنى ألا أضطر للدخول في اضطراب عن الطعام.. نحترم قوانين هذا البلد لكن يجب أن يكون الاحترام من الطرفين”.

وفرضت الإمارات حجرا صحيا احترازيا على نزلاء فندقي كراون بلازا ودبليو في جزيرة ياس بعد الاشتباه في إصابة اثنين من المتسابقين الإيطاليين المشاركين في طواف الإمارات للدراجات بفيروس “كورونا”.

وقالت أبوظبي إن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في البلاد ارتفع إلى 27 حالة بعد اكتشاف 6 حالات جديدة.

وألغت الإمارات آخر مرحلتين من سباق الإمارات، الذي يضم مجموعة من أبرز متسابقي العالم، يوم الخميس الماضي بعد اكتشاف إصابة اثنين من المشاركين الإيطاليين بفيروس “كورونا”.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية على الفور على تلك الشكاوى.

وشكا نزلاء وأعضاء فرق رياضية من أنهم وجدوا أوراقا تحت أبواب غرفهم يوم السبت تطلب منهم البقاء في الطابق وعدم زيارة أجزاء أخرى من الفندق، لكنه بعد ذلك لم تجر أي خدمات أو عمليات تنظيف لغرفهم.

ومن بين نزلاء الفندقين في العاصمة الإماراتية 140 متسابقا للدراجات شاركوا في طواف الإمارات الذي تم إلغاء آخر مرحلتين فيه.