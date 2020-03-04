“شاهد” الفضيحة الذي هز الكويت.. شابان يقبلان بعضهما في فعل فاضح بالشارع!

أوقفت السلطات الكويتية، شابين كويتيين بتهم تتعلق بارتكاب فعل فاضح وإساءة استخدام الهاتف.

وكان مقطع فيديو أظهر شابين التقيا في مكان عام، إذ توجه أحدهما لآخر في سيارة، ثم قام بتقبيله على شفتيه بطريقة وصِفت بالوقحة من قبل متابعين.

وإثر المقطع الذي أثار جدلا قامت الجهات الأمنية بتتبعه وتم ضبط الشابين والتحقيق معهما، إذ اعترفا بتبادل القبلات.

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وتمت إحالة القضية للأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ولقي مقطع الفيديو استنكارا شعبيا لما يمثله من خروج على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية في منطقة الخليج ودولة الكويت، وهذا النوع من السلوكيات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر جديد في الكويت؛ ما يجعل السلطات المعنية تتشدد في ملاحقة المسيئين.